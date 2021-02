22.02.2021 h 20:07 commenti

Primo impiegato di origine cinese assunto in Cgil: farà da tramite tra il sindacato e i connazionali

Zejie Peng, o più semplicemente Michele, ha iniziato come mediatore culturale del progetto Includo e il suo lavoro è piaciuto al punto che gli è stato proposto di restare come dipendente a tempo indeterminato. La sua presenza potrà aiutare nel rapporto con i lavoratori orientali

(e.b.)

Zejie Peng, o più semplicemente Michele, è il primo dipendente di origine cinese della Cgil di Prato. Nato nello Zhejiang 28 anni fa, vive in città da cinque anni. Grazie all'ottima conoscenza della lingua italiana e all’esperienza maturata all’ufficio Immigrazione del Comune anche come servizio civile, si è avvicinato alla Camera del Lavoro pratese come mediatore culturale del progetto Includo finanziato dalla Regione che ha visto insieme Cgil e Pin.Il suo lavoro è piaciuto così tanto che la Cgil ha pensato bene di tenerselo stretto anche per potenziare i rapporti e la comunicazione con l'ermetica comunità cinese, cosa molto più facile da fare quando il "ponte" è uno dei suoi componenti. E così qualche mese fa è arrivata la proposta di assunzione a tempo indeterminato. Il contratto è part-time per scelta di Michele che ha una disponibilità di tempo limitata. E' stato inserito nell'organico in servizio all'ufficio Inca.Michele si occupa di tutti, a prescindere dal colore della pelle e dalla forma degli occhi, ma è chiaro che gli utenti cinesi vengono indirizzati alla sua scrivania. "In genere vengono qui per presentare domanda per gli assegni familiari e per la disoccupazione - racconta Peng - ma possono capitare anche situazioni di disagio come ad esempio l'invalidità sia da lavoro che in famiglia. Non ho invece mai fatto nessuna pratica per la pensione. Per quella credo che ci vorrà ancora molto tempo". D'altronde i cittadini cinesi hanno un'età media bassa che rende questo traguardo piuttosto lontano. "Sono molto contento di questo lavoro. Soprattutto quando le pratiche vanno a buon fine, noi operatori abbiamo un buon livello di soddisfazione".L'arrivo di Michele alla Camera del lavoro di Prato può rappresentare un importante passo in avanti nella lotta che il sindacato porta avanti da tempo contro lo sfruttamento lavorativo nelle ditte tessili, in particolare in quelle a conduzione cinese. La sua presenza potrebbe indurre qualche connazionale ad avvicinarsi per denunciare la propria condizione di sfruttamento. Sono dinamiche delicatissime influenzate da moltissimi fattori che richiedono tempo e su cui non possiamo farci illusioni, ma la presenza di Michele potrebbe aiutare.