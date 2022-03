14.03.2022 h 12:41 commenti

Primo giorno in classe per Veronika, scappata dalla guerra. A farle da interprete una bambina russa

La piccola ucraina ha 10 anni e stamani è stata accolta dai compagni della 4B della scuola primaria Alberto Manzi di Morecci a Montemurlo. Il sindaco Calamai: "I bambini con la loro spontaneità e generosità ci dimostrano ancora una volta che un modo di pace è possibile"





"I bambini con la loro spontaneità e generosità ci dimostrano ancora una volta che un modo di pace è possibile. Veronika è la prima bambina ucraina, fuggita dalla guerra, che accogliamo nelle nostre scuole. Ringrazio i bambini, le insegnanti e le famiglie della 4b per la grande dimostrazione di solidarietà. Stiamo vivendo un momento molto difficile ed è importante esprimere vicinanza a chi fugge dalla guerra", dice il sindaco Simone Calamai, che stamattina è passato a salutare Veronika e a darle in benvenuto a nome di tutta la comunità montemurlese. Una bella storia di speranza e rinascita dopo la paura delle bombe e della violenza, come racconta la maestra Azzurra Maddii, che insieme alle colleghe Anna Cirico, Stefania Nieri e Manfreda Alessio, è impegnata nel percorso di accoglienza e integrazione della bambina: "Stamattina c'era musica e quindi abbiamo cantato insieme a Veronika, poi le insegneremo anche a suonare il flauto. Sono certa che, anche con l'aiuto di Alexandra, in pochi giorni Veronika riuscirà ad ambientarsi bene. I bambini della classe sono stati davvero molto felici di accogliere la nuova compagna". Con l'aiuto di Google maps, Veronika indica ai nuovi compagni di classe il paese da cui arriva, una piccola cittadina al confine con la Romania, dalla quale è fuggita verso l'Europa subito dopo lo scoppio della guerra e dove tutti sperano che possa rientrare presto insieme alla sua famiglia.