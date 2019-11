27.11.2019 h 18:19 commenti

Primo giorno di "lavoro" per il nuovo servizio notturno ai senza fissa dimora

La Croce d'Oro, l'Associazione nazionale Polizia di Stato e il Cisom dell'Ordine di Malta, porteranno bevande calde e coperte a chi non ha un tetto. In caso di necessità garantiscono un servizio di prima emergenza sanitario

Primo giorno di servizio per i 20 volontari della Croce d'Oro, dell'Associazione nazionale Polizia di Stato e Cisom dell' Ordine di Malta, che da ieri sera offriranno ogni martedì, bevande calde e coperto ai senza fissa dimora. Un progetto nato nell'ambito del tavolo della marginalità di cui la Croce d' Oro è capofila. Ieri il compito dei volontari è stato quello di mappare la città, anche secondo le segnalazioni fatte al centralino della Croce d'Oro, per poi organizzare meglio il servizio che prevede, in caso di necessità, anche un intervento medico di primo soccorso. Servizio aggiuntivo a quello svolto dai medici di Medu che una volta al mese stazioneranno con un furgone attrezzato in piazza della Stazione. E proprio alla Centrale il gruppo Streamo ha organizzato un armadio aperto dove chi ha bisogno può prendere i vestiti.

