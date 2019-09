16.09.2019 h 14:34 commenti

Primo giorno di scuola per gli studenti pratesi, debutto anche per i nuovi dirigenti scolastici

La don Milani scelta come scuola simbolo dell'inclusione, ad accogliere il sindaco e l'assessore Santi un concerto organizzato dalla preside Corvino. Il presidente della Provincia Puggelli inaugura l'anno scolastico al Marconi

Primo giorno di scuola per gli studenti di ogni ordine e grado dei Prato e provincia. Per qualcuno ormai è un ritorno a casa, per altri, è un debutto pieno di paura e emozioni.L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Prato, insieme al sindaco Matteo Biffoni e alla neo dirigentedell’istituto comprensivo Don Milani, hanno inaugurato l’anno scolastico cittadino . “Sono orgogliosa che sia stata scelta questa scuola, simbolo di inclusione e di un percorso di accoglienza – ha spiegato la dirigente - siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso che possa essere condiviso con il territorio. Intanto oggi inizia anche il progetto a scuola senza zaino”. Ad accogliere genitori alunni e istituzioni le note dell' inno di Mameli a cui si sono aggiunte le voci di docenti e bambini.A Prato sono circa 30mila gli studenti che frequentano le scuole dell’obbligo suddivisi in 18 plessi scolastici. “Oggi è un giorno particolare anche per gli studenti della scuola Tradì di viale Montegrappa- ha spiegato l’assessore Santi - un edificio all’avanguardia e innovativo. Ma l’edilizia scolastica non basta, è necessario che si promuova anche il rispetto e il dialogo, fra insegnati e famiglie, fra docenti e alunni”.Debutto al Marconi anche per il dirigente scolasticoche ha annunciato incontri formativi per ragazzi e docenti. Quattro classi del biennio dell’Itis saranno ospitate nei locali del Rodarino, che divideranno con i colleghi del Livi.Gli studenti delle superiori sono 11.262, 220 in più rispetto allo scorso anno. “Abbiamo investito nell’edilizia scolastica, ma anche nelle palestre – ha spiegato il presidente della Provinciaoggi abbiamo scelto di inaugurare l’anno scolastico al Marconi che è diventata una delle tante eccellenze scolastiche del nostro territorio. Sono infatti 300 gli studenti fuori sede che frequenteranno le nostre scuole superiori”.Come da tradizione anche quest’anno le Pagliette del Buzzi sono arrivate in palazzo comunale e hanno salutato il sindaco Biffoni e consegnato un mazzo di fiori all'assessore Benedetta Squittieri.. In totale sono 1.313 gli studenti di cui 287 iscritti alla materna, 617 alla primaria e 409 alla scuola media. A questi si aggiungono 79 bimbi dei quattro nidi dell'infanzia, strutture private ma accreditate con il Comune, e 13 dello spazio gioco.“Un nuovo anno scolastico è iniziato- ha commentato il sindaco Edoardo Prestanti - Per alcuni di voi sarà il primo in assoluto, per altri sarà il tempo di ritornare e incontrare nuovamente compagni e insegnanti, per altri ancora sarà l'ultimo in una classe o in una scuola. Sarà un momento che ricorderete per sempre, non privo di ansie, ma comunque emozionante e intenso. Sarà il vostro momento e vi auguriamo di viverlo con la giusta serietà e serenità, nella consapevolezza che la scuola è la prima vera e più grande palestra di vita, dove crescere e diventare buoni cittadini".. Sono oltre mille gli studenti del comune mediceo che oggi hanno iniziato l’anno scolastico. Il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla Pubblica istruzione Fabiola Ganucci, accompagnati dalla nuova dirigente scolastica Antonella Federico, hanno portato i saluti dell’Amministrazione alle ragazze e ai ragazzi delle prime classi delle scuole Edmondo De Amicis, Lorenzo il Magnifico e Filippo Mazzei..Il sindaco Simone Calamai ha salutato gli studenti delle prime classi della scuola media “Salvemini- La Pira” A dare il primissimo benvenuto alle “matricole” è stata però la nuova preside dell'istituto comprensivo “Margherita Hack”, Maddalena Albano” Quest'anno lavoreremo sull'ascolto, che non significa semplicemente “sentire”, ma vuol dire partecipare attivamente”.Il sindaco Calamai, l'assessore Baiano e la preside Albano hanno fatto anche tappa alla scuola dell'infanzia “Malaguzzi” di via Rosselli a Montemurlo, negli scorsi giorni al centro di alcune proteste da parte dei genitori sulla presunta mancanza di sicurezza del giardino. Il Comune ha provveduto, in tempo con la ripresa delle lezioni, a tamponare e mettere in sicurezza il varco creato sul lato tra via Rosselli e via Carducci, dove nei prossimi mesi dovrà sorgere una delle tre nuove rotonde del nuovo centro cittadino. Tutto il terreno del giardino è stato livellato per dare la possibilità ai bambini di poter usare lo spazio per i giochi all'aperto.In contemporanea sono iniziati anche i lavori sul lato posteriore della scuola, quello che guarda l'area dell'ex campo sportivo. Qui è stata spianata e recintata una porzione di verde che, durante i lavori di realizzazione della nuova rotonda su via Carducci- via Rosselli, servirà come giardino della scuola.A tutti gli alunni delle prime classi delle primarie è stata consegnata una borraccia da mettere nello zaino riempita con l'acqua del "sindaco". Un progetto realizzato in collaborazione con Publiacqua.