Primo giorno di scuola per gli insegnanti: in due senza green pass e la preside chiama i carabinieri

Al liceo Livi tre professori senza certificato vaccinale, ma due avevano fatto la prima dose da pochi giorni e quindi il documento non era ancora arrivato. Un'Ata ha deciso di prenotare il vaccino. Alla Malaparte l'insegnante no vax resta ferma nella sua posizione

Ieri, nel primo giorno di presa in servizio per insegnanti e personale Ata con obbligo di presentare il green pass, sono dovuti intervenire i carabinieri e la Municipale; i militari al Livi chiamati dalla dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti e la polizia municipale alle Malaparte, ma l'intervento è stato richiesto dall'insegnante no vax.

Al liceo di via Marini è tempo di esami di riparazione e per accedere in aula tutti i professori hanno dovuto mostrare il passaporto vaccinale, tre di loro, insieme a un'Ata ne erano sprovvisti. “Due professori in realtà – spiega Ciambellotti – avevano fatto la prima dose e quindi non erano ancora in possesso del green pass, era comunque convinti di poter entrare a scuola ugualmente. Ho spiegato loro la procedura e sono andati a fare il tampone, come l'Ata che invece non avendo fatto neppure la prima dose ha deciso di prenotare il vaccino”. Più convinta della sua posizione l'altra insegnante, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri, la professoressa poi si è sottoposta a tampone e ha potuto prendere servizio.

Ancora in divenire, invece, la posizione dell'insegnante alla Malaparte che si è presentata a scuola senza aver iniziato il ciclo vaccinale, la preside Paola Toccafondi le ha spiegato che non poteva entrare se non mostrando un tampone negativo, è nata un'accesa discussione e alla fine la professoressa ha chiamato la Municipale. “Ovviamente ho applicato la legge – spiega Toccafondi – ma la storia è appena iniziata, se non si vaccina entro cinque giorni o ogni 48 ore presenta un tampone, allora inizierà la procedura di sospensione dal servizio”

Nessun problema nelle altre scuole. “Mi auguro – ha spiegato Stefano Pollini presidente provinciale dell'associazione presidi – che venga autorizzato l'utilizzo della piattaforma vaccinale regionale in modo da controllare i documenti una volta sola e non ogni mattina”. In complesso la stragrande maggioranza degli insegnati è in regola con il ciclo vaccinale, compresi i nuovi assunti e quelli che hanno ottenuto l'incarico per un anno.

