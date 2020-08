17.08.2020 h 12:08 commenti

Primo giorno di riapertura della Lazzerini con 68 postazioni in più a disposizione degli studenti

Da oggi è possibile anche utilizzare il primo piano della biblioteca, gli utenti potranno scegliere tra due fasce orarie. Ad ogni cambio turno è prevista la sanificazione dei tavoli e delle sedie

Da oggi 17 agosto, la biblioteca Lazzerini riapre al pubblico e mette a disposizione altri 68 postazioni dedicate agli studenti. Riapre infatti il primo piano dove nella sala Fondi Speciali sono a disposizione 55 posti, 4 in sala creatività e 9 posti nel corridoio lato ingresso. La sala Fondi Locali resterà temporaneamente chiusa. Per ora, visto anche le nuove disposizioni del governo riguardo i luoghi affollati, se non si possono mantenere le distanze è necessario indossare la mascherina. Resta in vigore anche l’obbligo della misurazione della temperatura e quello della sanificazione delle mani. Fino al 28 agosto il bar della biblioteca resterà chiuso.

“Nelle prime settimane di ripristino del servizio – commenta l’assessore Simone Mangani – il piano terra non è mai stato occupato al 100%, né in orario mattutino né in orario pomeridiano, abbiamo deciso di mantenere comunque l’impegno e riaprire altre sale studio. Anche nella prospettiva di una maggiore affluenza di persone nei prossimi giorni, soprattutto per gli studenti universitari impegnati nella preparazione degli esami”.

Verrà ripristinato anche l'uso delle fotocopiatrici. Le modalità di assegnazione del posto resteranno le stesse. Come per la sala Generale, si potrà accedere senza prenotare, ma con ingresso fino ad esaurimento posti su 2 fasce orarie: mattino o pomeriggio dalle 9.30 alle 13.30 oppure dalle 14,30 alle 19,30.

Sarà possibile usare una sola fascia oraria durante il giorno (mattina o pomeriggio), solo per motivi di studio o lavoro, e sedersi esclusivamente al posto numerato, assegnato al momento dell'ingresso dai bibliotecari. Il posto non potrà essere riassegnato ad un secondo utente nella stessa fascia oraria: nell'intervallo è infatti prevista l'igienizzazione delle postazioni per consentire a tutti gli utenti di prender posto in totale sicurezza.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus