02.10.2023

Primo giorno di lavoro per il nuovo questore di Prato, è un esperto di lotta alla camorra

Originario di Foggia, ha trascorso in Campania buona parte dei suoi 33 anni in polizia. Prato segna il suo debutto alla guida di una questura

Vanta una lunga esperienza nella lotta alla camorra il nuovo questore di Prato, Pasquale Antonio De Lorenzo, arrivato pochissimi giorni fa in città. 58 anni, originario di Foggia, ha trascorso buona parte dei suoi 33 anni di servizio nella Polizia di Stato, ricoprendo ruoli di primo piano nella battaglia quotidiana contro la criminalità organizzata in Campania. Compiti delicati e complessi in territori dove lo Stato fa fatica a dettare la linea, portati a termine con risultati reali che gli sono valsi tanti avanzamenti di carriera: a 43 anni è stato promosso primo dirigente e ora, forte di esperienze maturate anche a Lampedusa, alla Polfer e nell'organizzazione dell'ordine pubblico per importanti eventi calcistici, primo dirigente superiore. Prato è il suo primo incarico da questore. “Ripagherò di tanta fiducia, con il massimo dell'impegno e della dedizione. - afferma De Lorenzo – Reputo fondamentale l'ascolto di tutte le istituzioni, con le quali mi auguro di costruire un rapporto di collaborazione, e dei cittadini. Voglio una questura aperta a tutti. Farò tesoro di ogni osservazione e metterò gli strumenti che ho a disposizione per le problematiche che si presenteranno. Sono un servitore dei miei collaboratori e della città”.In queste prime ore a Prato, ha già dato un occhio al territorio: “L'ho visto rigogliosissimo e pieno di aziende. Da parte mia c'è il massimo entusiasmo. Dopo oltre 30 anni in polizia, per me è sempre il primo giorno”.