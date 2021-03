15.03.2021 h 19:05 commenti

Primo giorno da zona rossa, ecco la reazione dei pratesi. Biffoni: "Venerdì faremo il punto della situazione"

Centro semideserto, scuole e alcune tipologie di negozi chiuse. C'è anche chi pur potendo tenere aperto, preferisce tenere la serranda abbassata: "In queste condizioni le entrate non coprirebbero i costi"

Qualche residente a passeggio per le vie del centro, chi con il cane, chi con i bambini piccoli che giocano in piazza delle Carceri, altri con le buste della spesa dopo una scappata al mercato del lunedì per comprare frutta e verdura. C'è anche qualcuno che fa jogging, rigorosamente vicino a casa e chi si adegua a consumare un aperitivo seduto sul gradino della vetrina di un negozio chiuso. Nel primo giorno di zona rossa Prato si risveglia così, con un centro semideserto, negozi di abbigliamento per adulti, gioiellerie, estetisti e parrucchieri chiusi. C'è anche chi, come la pizzeria a taglio di via Garibaldi, pur potendo restare aperto preferisce tenere la serranda abbassata: "In queste condizioni, senza persone in centro, - spiega il titolare - le entrate non basterebbero a coprire i costi. Preferisco chiudere, almeno per i dipendenti c'è la cassa integrazione. Secondo me la zona rossa andava fatta prima. Meglio stare a casa, abbassare i contagi e nel frattempo fare tante vaccinazioni. Solo così se ne esce in fretta. Altrimenti è un'agonia"

e un prevalente sentimento di rassegnazione come si evince dalle reazioni raccolte stamani tra i passanti da Toscana Tv per Notizie di Prato Tg, che qui pubblichiamo.

Chi non si rassegna all'obbligo imposto dal governo di tenere le scuole chiuse, è il sindaco Matteo Biffoni: "Continuo a pensare che sia stato un errore chiudere le scuole. - afferma Biffoni - Esprimo vicinanza ai genitori alle prese con la dad, agli insegnanti che stanno facendo uno sforzo immenso per garantire le lezioni anche ai più piccoli, e soprattutto ai bambini che vedono la loro vita stravolta".

Il decreto della Regione Toscana che istituisce la zona rossa durerà fino a domenica prossima. Venerdì sarà fatto il punto sui contagi per capire se sarà necessaria una proroga del provvedimento. "Venerdì già ci dovrebbe essere un trend definito che ci permette di prendere le decisioni poi da applicare dal lunedì successivo. Quindi in questo periodo di tempo saremo sotto osservazione".

(e.b.)