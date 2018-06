11.06.2018 h 12:36 commenti

Primo ciak a Prato per Pieraccioni: tanta curiosità e folla di fan intorno al set

Le riprese di "Se son rose" iniziate questa mattina tra piazza Ciardi e piazza dell'Università. L'attore regista resterà anche domani in città per girare altre scene all'interno del Pin



Tanta curiosità e agitazione questa mattina, 11 giugno,tra piazza dell'Università e piazza Ciardi per il primo ciak di "Se son rose", il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, girato in parte proprio a Prato. L'attore e regista fiorentino si è presentato sul set di prima mattina per iniziare a girare le prime scene. Presenti anche numerose comparse scelte durante il casting a Officina Giovani.

Il set, allestito all'interno del Pin per ambientare una scena in un'aula universitaria, resterà qui fino a tutto domani. La prossima settimana altre scene saranno girate nella sede della Provincia. Poi si sposterà tutto in Mugello. Il film arriverà nelle sale il 29 novembre.



Tante le persone che si sono affacciate per vedere il popolare attore fiorentino. Al punto che la polizia municipale è intervenuta per regolare il traffico e tenere a bada i tanti curiosi. Tra gli attori presenti a Prato stamani anche Alessandro Paci.