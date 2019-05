18.05.2019 h 09:38 commenti

Primo campo da padel in città, investimento della Polisportiva 2A

Il campo per praticare uno sport ancora poco conosciuto sarà inaugurato domenica 19 maggio, alle 10, in via Roma. Sarà presente un maestro di padel per far muovere i primi passi a chi è interessato ad avvicinarsi a questa disciplina

Domani, domenica 19 maggio, alle 10, inaugurazione del primo campo da padel a Prato. E' quello realizzato dalla Polisportiva 2A all'interno del suo impianto sportivo in via Roma. “Un investimento importante quello della Polisportiva – si legge in un comunicato – che ha deciso di destinare le proprie risorse ad una struttura pubblica puntando sullo sviluppo di uno sport quasi del tutto sconosciuto alla cittadinanza”. L'inaugurazione sarà l'occasione per provare a cimentarsi in questo sport sotto la guida di un maestro di Padel.

Il piano di investimenti della Polisportiva 2A non si ferma qui: “Prevista in aggiunta la messa in piedi di una struttura pressostatica di un campo da tennis”.



