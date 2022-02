02.02.2022 h 13:55 commenti

Primo appuntamento con il camper vaccinale nelle scuole, prossima tappa Poggio a Caiano

Ha fatto sosta nel cortile della scuola Marcocci, tiepida l'adesione da parte delle famiglie. A disposizione ottanta vaccini ma si sono prenotati solo in venti, la maggior parte sono famiglie di origine straniera

Il camper dei vaccini pediatrici oggi, 2 febbraio, ha fatto sosta alla scuola prima Marcocci alle Fontanelle, venti i bambini prenotati in larga maggioranza stranieri ma i vaccini a disposizione sono ottanta. Il servizio prevede quattro ore di turno, coinvolto anche il personale delle associazioni di volontariato.

"L'adesione - spiega Gabriella Franco dirigente scolastica dell'Ic Levi - è stata tiepida, forse anche perchè abbiamo molte classi in quarantena o in sorveglianza e quindi in queste condizioni le famiglie hanno preferito non aderire all' iniziativa. Abbiamo anche esteso le prenotazioni ad altri istituti comprensivi e alcune prenotazioni sono arrivate questa mattina. Speriamo comunque di avere reso un servizio utile alle famiglie e che soprattutto possa permettere ai bambini di stare in classe in presenza".

La prevalenza da parte di famiglie straniere, potrebbe essere letta propria nell' ottica del servizio che la scuola ha reso: le prenotazioni sono state fatte tramite la direzione scolastica senza quindi passare per il portale che, per chi non padroneggia l'italiano, risulta complicato da utilizzare. Per i genitori presenti infatti sono stati i figli a fare da traduttori nella fase di compilazione dei documenti e dei consensi.