Primi quattro sì delle aziende per il "nuovo" Creaf: c'è anche Tecnotessile

Dopo tanti bandi deserti, l'ultimo ha raccolto l'interesse del mondo produttivo, attirato dai costi molto bassi per l'affitto. Nell'immobile di via Galcianese potrebbe trovare posto anche una scuola. L'assessore Ciuoffo: "Puntiamo anche su 5G, industria 4.0 e start up"

Iniziano a prendere corpo i progetti di rilancio dell'ex Creaf, acquistato dalla Regione attraverso la partecipata Sviluppo Toscana spa valorizzando il suo credito di oltre 5 milioni di euro. Sono quattro le aziende che hanno risposto e superato il bando pubblicato a metà dicembre per trovare "inquilini" adeguati all’idea di fare della struttura di via Galcianese un polo di ricerca e innovazione. Obiettivo che i precedenti amministratori, espressione della Provincia e dei Comuni del pratese, hanno sempre fallito nonostante la spesa di ben 22 milioni di euro che ha portato poi alla dichiarazione di fallimento e a un processo penale per bancarotta semplice che vede sul banco degli imputati nove amministratori pubblici tra cui il sindaco Matteo Biffoni in qualità di ex presidente della Provincia.

Le 4 aziende sono legate a produzioni toscane di alta tecnologia. Una di queste dovrebbe essere la pratese Tecnotessile. Gli altri tre nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.

Cosa ha indotto queste imprese a cambiare idea sul Creaf e a portare qui laboratori e uffici? I bandi della precedente proprietà sono andati deserti nonostante i prezzi ottimi. È vero che l’attuale avviso pubblico ha messo sul piatto costi ancora più bassi: da un minimo di 2,8 euro a un massimo di 3,8 euro al metro quadro al mese contro rispettivamente i 4 e i 7 euro offerti nel 2015. Ma le motivazioni strettamente economiche non bastano a giustificare questa svolta. Probabilmente, a cambiare, è stato il contesto in cui sarà avvolto questo ex capannone industriale con un progetto complessivo più convincente che ha smorzato l’immagine ormai consolidata di una cattedrale nel deserto.

Intanto l’edificio B sarà occupato dall’archivio comunale, poi è in corso la verifica della fattibilità di ospitare una scuola superiore vista la penuria di spazi in città e l’aumento delle iscrizioni. In particolare è in fase di valutazione la vulnerabilità sismica per quantificare l’eventuale costo dell’adeguamento agli standard scolastici. Anche questo nodo sarà sciolto nei prossimi giorni.

Quattro aziende possono sembrare poche rispetto a oltre 8mila metri quadrati disponibili per le locazioni, ma è il frutto di una precisa scelta da parte della Regione che non vuole saturare tutti gli spazi: “Vogliamo flessibilità per fare delle politiche a sostegno delle produzioni innovative e della ricerca. - spiega Stefano Ciuoffo, assessore regionale allo sviluppo economico e deus ex machina della seconda vita del Creaf - Penso al 5G, all’industria 4.0, alle start up.”

Una curiosità. In attesa di trovare un nuovo nome, nel bando di Sviluppo Toscana non viene mai usata la parola Creaf, sostituita dalla formula “complesso immobiliare di via Galcianese” o simili. D’altronde tempo fa l’assessore Ciuoffo dichiarò che non sarebbe più stato usato quel nome perché portava “sfiga”. Che avesse ragione?

Edizioni locali collegate: Prato

