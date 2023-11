09.11.2023 h 18:55 commenti

Primi esiti delle autopsie sulle vittime dell’alluvione, la procura dispone ulteriori accertamenti

Annegamento la causa del decesso dell’85enne di Bagnolo, mentre il 73enne di Figline è morto folgorato mentre cercava di staccare la corrente al piano interrato di casa. Entro pochi giorni i risultati degli esami autoptici sulle altre due vittime. Un consulente sarà incaricato di valutare la relazione tra le morti e la violenta ondata di maltempo. Per ora si ipotizza l’omicidio colposo contro ignoti

Arrivano i risultati delle prime autopsie disposte dalla procura sulle quattro vittime dell’alluvione che una settimana fa ha devastato intere zone dell’area pratese. Alfio Ciolini, 85 anni, uno dei due deceduti a Bagnolo, è morto per annegamento, mentre il 73enne trovato nella sua casa a Figline è morto folgorato nel tentativo di staccare la corrente nel piano interrato. Si attendono nelle prossime ore gli esiti degli esami autoptici sull’84enne Teresa Pecorelli trovata senza vita nel suo appartamento a Bagnolo, e dell’uomo residente a Galciana, Antonio Tumulo, travolto dall’esondazione del torrente Bardena e ritrovato dopo diversi giorni di ricerche in un terreno a Iolo. La procura ha aperto un fascicolo per ciascuna vittima ipotizzando il reato di omicidio colposo. Non ci sono indagati al momento ma il procuratore facente funzione, Laura Canovai, ha disposto ulteriori accertamenti tecnici finalizzati a individuare eventuali responsabilità penali. I fascicoli, assegnati a sostituti diversi, potrebbero venire unificati in una sola inchiesta. In particolare, sarà ordinato ad un consulente di valutare se i quattro decessi possano essere ricondotti alla fatalità o se potevano essere evitati. La domanda è: per quanto eccezionale in tutta la sua persistenza e violenza, quel fenomeno meteorologico si poteva prevedere?L’incarico al consulente sarà affidato nel giro di pochissimi giorni. Quanto ai danni materiali provocati dall’alluvione che ha mandato sott’acqua abitazioni, scantinati, garage, capannoni, negozi, fabbriche, veicoli, il codice penale non prevede reati; è possibile procedere per danneggiamento doloso ma non per quello colposo. In quattro ore, giovedì scorso, è caduta una quantità di pioggia pari a quella di quasi cinque settimane in periodi particolarmente piovosi. n.t.

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

