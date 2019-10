22.10.2019 h 10:11 commenti

Prime adesioni a Italia Viva: Omar Magnelli lascia il Pd di Vaiano e abbraccia Renzi

Fresco di Leopolda il ventiseienne presidente del Direttivo Pd ha rassegnato le sue dimissioni ma sottolinea: "Continuerò il supporto indiscusso al sindaco Bosi"

Inizia la campagna acquisti di Matteo Renzi sul territorio pratese per il nuovo soggetto politico da lui fondato, Iltalia Viva. Il giovane Omar Magnelli, presidente dimissionario del Direttivo Pd di Vaiano, attuale segretario del sindaco Primo Bosi e aderente al gruppo dei Millennials della Toscana, di ritorno dalla tre giorni di Leopolda, dà l’addio al Partito Democratico e aderisce a Italia Viva fondando, insieme ad altri tesserati fuoriusciti, il “Comitato di Azione Civile Vaiano Viva”.

“Ringrazio il Partito Democratico di Vaiano per le occasioni che mi ha permesso di intraprendere in prima persona e che mi hanno fatto vivere di entusiasmi profondi ma anche di grandi dispiaceri. - afferma il 26enne -Tra i più sentiti vi è sicuramente la mancata adesione annuale alle manifestazioni della comunità Lgbt, come quella del Toscana Pride, che ritengo un gesto simbolicamente importante per un movimento di sinistra, ed ecco perché la prima iniziativa, come Vaiano Viva, sarà proprio quella di suggerire al nostro Comune la realizzazione di una o più panchine arcobaleno nel nostro territorio che possano sensibilizzare sui temi dell’omofobia e di ogni tipo di discriminazione più in generale. Infatti, la Carta dei valori di Italia Viva si apre proprio con questa formula: combattiamo le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. E proprio da qui vogliamo iniziare”.

L’ex presidente non è l’unico a lasciare incarichi nel PD. Ad Italia Viva aderiscono anche Cinzia Bartolini, Gloria Mancini, Raffaele Montini, membri del Direttivo PD.

“Nessuna ruggine con quelli che sono stati i nostri compagni di avventure fino a ieri” precisa Magnelli “più semplicemente la nostra strada, seppur con molti valori condivisi, è un’altra. Ai miei amici di attivismo politico mi sento di dire grazie. Mi avete dato tanto ed insegnato molto e molto ho imparato di me stesso. Ci saranno molte battaglie che ci vedranno ancora insieme e altre che faremo da soli. Perciò mettiamoci in cammino. Non sarà facile ma il nostro impegno e l’entusiasmo non ci mancherà mai!”.