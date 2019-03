02.03.2019 h 10:51 commenti

Primarie per il segretario Pd: a Prato saranno 50 i seggi aperti su tutto il territorio provinciale

Il voto dalle 8 alle 20 della domenica. Possono votare tutti gli elettori del Pd, versando un contributo minimo di 2 euro

Domani, domenica 3 marzo, si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e dei membri dell’assemblea nazionale. I candidati a segretario nazionale sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Possono votare tutti gli elettori del Pd, versando un contributo minimo di 2 euro.





CANDIDATI E SEGGI: ECCO TUTTE LE INFO

I seggi saranno 50 disseminati su tutto il territorio provinciale e saranno aperti dalle ore 8 alle 20. Per votare basta presentarsi nel proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità. Per quanto riguarda l’assemblea nazionale, per Maurizio Martina i candidati pratesi sono Simone Faggi, Maria Luisa Vannucchi, Alessandro Storai, Donatella Cicali e Riccardo Vitali. Per Nicola Zingaretti: Marco Saccardi, Cristina Sanzò, Stefano Ceccarelli, Maria Logli e Manuele Butelli. Per Roberto Giachetti: Lorenzo Tinagli, Belinda Guazzini e Pierluigi Couzzi.

"Ringrazio tutti i nostri volontari che domani lavoreranno ai seggi, rendendo possibile questo appuntamento così importante per il Pd e per la politica nazionale - dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi -. Con le primarie il Pd si conferma ancora una volta come l'unico partito strutturato sul territorio e che crede davvero nella democrazia e nella partecipazione, dando la parola ai propri elettori in modo aperto e trasparente in tutto il paese. Queste primarie – aggiunge Bosi - sono una straordinaria occasione di mobilitazione per la nostra comunità, anche in vista delle prossime sfide che ci attendono; penso soprattutto alle elezioni amministrative ed europee. Chiuso il Congresso nazionale – conclude - mobiliteremo tutti i nostri elettori in una campagna elettorale impegnativa ma fondamentale per il futuro del nostro territorio. Lavoreremo tutti insieme come una squadra compatta a sostegno dei nostri candidati a sindaco nei Comuni di Prato, Montemurlo, Vernio, Vaiano e Cantagallo".