02.02.2023 h 17:16 commenti

Primarie Pd, tappa pratese per il candidato Cuperlo: "Ripartiamo dai bisogni degli ultimi"

Il candidato al congresso nazionale ha reso omaggio ai 29 Martiri di Figline e incontrato i sostenitori al locale circolo

(e.b.)

Prima l'omaggio ai 29 Martiri di Figline, poi il pranzo al circolo con i sostenitori ma anche con i rappresentanti delle altre mozioni, infine la visita al Museo della deportazione e resistenza. Gianni Cuperlo sceglie Prato per fare campagna congressuale alla vigilia dell'apertura della consultazione nei circoli per la scelta del nuovo segretario nazionale del Pd che vede in gara anche Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli.Raffinato ma semplice, gentile ma chiaro nella lucida analisi dello stato di salute del Pd, Cuperlo si definisce "un uomo di partito ma non di potere" che ha deciso di fare un passo avanti anzichè di lato che in genere preferisce "perchè ora più mai il Pd ha bisogno di chi si dedichi a una sola missione: costruire. Ci credo e c'ho sempre creduto, per questo devo combattere questa battaglia". Un Pd che deve "uscire dal perimetro delle istituzioni" e cercare nella "spinta dal basso la forza per portare avanti le riforme di cui il Paese ha bisogno".Significa tornare a occuparsi dei " bisogni di chi è rimasto in fondo alla fila in questi anni se parliamo di diritto alla salute, di istruzione, di lavoro, e farlo fisicamente andando nei luoghi dove si esprimono questi bisogni è l'unico modo che ha la sinistra per risalire il sentiero giusto. "Non dobbiamo solo scegliere un nuovo segretario. Ne abbiamo cambiati otto in pochi anni. – afferma Cuperlo - Dobbiamo ricollocare le ragioni, i valori, le scelte, le coerenze di questa forza nell'Italia dei prossimi mesi e dei prossimi anni".E sul caso Cospito, il deputato Pd difende la scelta dei colleghi di aver fatto visita all'anarchico detenuto in regime di 41 bis, in sciopero della fame da oltre cento giorni. "Noi siamo il Paese di Cesare Beccaria. – afferma Cuperlo - Nella Costituzione è scolpito un principio: la pena deve essere giusta ma non afflittiva".La consultazione nei circoli si chiuderà il 12 febbraio. I primi due candidati che totalizzeranno più voti accederanno alle primarie aperte del 26 febbraio. "E' il momento della libertà, della scelta, del confronto su un'idea diversa del futuro di questo partito e io ho grande fiducia nelle iscritte e negli iscritti a questa comunità" ha concluso Cuperlo.