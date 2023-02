21.02.2023 h 14:39 commenti

Primarie Pd, sono 44 i seggi in provincia di Prato. Appello in sei lingue di Biagioni

Domenica anche i non iscritti potranno partecipare alla consultazione per scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico nazionale e della Toscana

Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si terranno le primarie aperte a tutti per eleggere il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico nazionale e della Toscana. Si vota nei 44 seggi allestiti in tutta la provincia di Prato, basta munirsi del documento di identità e - se non iscritti al Pd - di 2 euro da versare. Solo in alcuni casi particolari è necessario effettuare una pre-registrazione on-line obbligatoria: se si ha dai 16 ai 18 anni, se si è stranieri residenti in Italia o studenti/lavoratori fuori sede. La pre-registrazione è consentita entro le 12 di venerdì 24 febbraio sul sito www.primariepd2023.it . Per trovare il seggio dove poter votare, è possibile consultare l’elenco dei seggi di Prato e provincia sul sito del Pd Prato, nell’apposita pagina intitolata “Primarie 2023” www.pdprato.it/primarie-26-febbraio-2023

“È un momento importante per tutto il Paese, in quanto sarà scelta la nuova linea politica del più grande partito progressista e riformista d'Italia – dichiara il segretario provinciale del Pd Prato, Marco Biagioni, nel lanciare un post tradotto in 6 lingue - Per noi è importante che tutti coloro che vedono un futuro nel nostro Paese possano costruirlo attraverso la partecipazione e il voto. Soprattutto a Prato, dove un cittadino su quattro ha origini straniere. Insieme abbiamo l'opportunità di dimostrare che nella nostra comunità abbiamo storie e lingue diverse ma una stessa prospettiva”.

"Un'occasione per contribuire al cambiamento perché è necessario che la politica non si pieni più la bocca di giovani ma lotti con e per noi – aggiunge il segretario dei Giovani Democratici, Niccolò Ghelardini - Abbiamo di fronte a noi grandi battaglie da portare avanti e come Giovanile, col nostro percorso pre-congressuale che aveva l’obiettivo di intercettare i mondi che il nostro Partito non rappresentata più e con il nostro documento “Fuori dalla Bolla”, consegnato a tutti i rappresentanti delle mozioni, abbiamo disegnato quella che vorremmo che fosse la società del domani”.