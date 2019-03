Il giorno dopo la netta vittoria alle primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd ( LEGGI ), per i sostenitori di Nicola Zingaretti è arrivato il momento di far valere il proprio peso negli organismi dirigenti che sono quasi completamente a impronta renziana. Nessun pugno sul tavolo. A tre mesi dalle elezioni amministrative non è il caso di azzerare e rinnovare di sana pianta la stanza dei bottoni in casa Pd, ma sicuramente gli assetti interni dovranno essere riequilibrati per evitare pericolose guerre interne che indeboliranno ulteriormente il partito.La referente provinciale di Zingaretti, Ilaria Bugetti, seppur garbatamente, è intenzionata a tradurre questo plebiscito in termini numerici sia dentro la lista Pd a sostegno della candidatura di Matteo Biffoni, che nella segreteria provinciale: "Ha vinto un'idea nuova e diversa del Pd. - afferma la consigliera regionale - Bisogna invertire la rotta e riappropriarsi di alcuni concetti, tornare allo spirito fondativo del Pd ricucendo i fili che si sono rotti con i territori e con le persone che non ci votano più. Sarà un lavoro duro ma ripartiamo da qui. Con la segreteria c'è già un ragionamento nella suddivisione e nell'ascolto di tutte le componenti del partito. Noi non siamo quelli che dicono "Cambiamo tutto". Ci sono le amministrative. Dovremo avere molta cura e lucidità e lavorare insieme per vincere questo appuntamento elettorale sia a Prato che nei Comuni della provincia. Dopodichè credo sia giusto tenere conto di tutte le istanze, riparlarne tutti insieme, mettersi attorno a un tavolo e capire come si lavora meglio per tutta la comunità".

Nicola Zingaretti ha vinto con il 58,91% (4.967 voti) a livello provinciale. Ha conquistato tutti e 7 i Comuni del pratese. In particolare la percentuale più alta è quella di Cantagallo con oltre il 73% dei voti, seguita da Carmignano (67,02%), Vaiano (64,71%) e Montemurlo (62,55%); la più bassa è stata registrata a Poggio a Caiano con il 53,97%.

Il segretario del partito Gabriele Bosi, però frena l'entusiasmo dei vincitori e anche se ha votato per Martina non si sente messo in discussione: "Sinceramente non vedo grandi collegamenti anche perchè si è votato per un congresso nazionale e non per questioni locali. Per quanto mi riguarda penso di aver svolto un ruolo organizzativo e di garanzia per tutte le mozioni. Anzi si è respirato un bel clima di unità e il risultato di queste primarie ci dà lo spirito giusto per affrontare con più energia le elezioni di maggio. Faremo una lista unitaria e competitiva che terrà conto di tutte le anime del nostro partito e in cui tutti si possano riconoscere".

Frena eventuali fughe in avanti il segretario dei Giovani Democratici, Marco Biagioni: "A Prato la vittoria di Zingaretti non diventerà una resa dei conti nel Partito Democratico. Noi che abbiamo votato la sua proposta politica abbiamo chiesto a gran voce che il Pd si fondasse sul dialogo e l’elaborazione dal basso. Non a caso qui è stato scelto un capolista dei Giovani Democratici, che da sempre promuovono questo modello agendo come comunità. Le logiche interne di posizionamento non ci appartengono, la vera alternativa al PD del passato si costruisce sulle idee e su nuovi metodi di confronto. Adesso tutti uniti per Matteo Biffoni Sindaco."

Il sindaco Matteo Biffoni, da sempre renziano doc, glissa sul pesante annacquamento della corrente d'appartenenza e legge l'esito delle primarie come un buon segno per le amministrative del prossimo 26 maggio: "E' comunque gente del Partito democratico. Vedo una netta e chiara partecipazione. Sono molto soddisfatto perchè questo è un mondo che molto probabile si recherà alle urne".GLI ELETTI NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE.Alla luce dei risultati delle primarie, rappresenteranno il partito pratese nell'assemblea nazionaletre rappresentanti della mozione Zingaretti e uno ciascuno delle altre due.In particolare sono stati eletti per Zingaretti Marco Saccardi, Cristina Sanzò e Stefano Ceccarelli; per Martina Simone Faggi e per Giachetti Lorenzo Tinagli.