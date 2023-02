02.02.2023 h 19:12 commenti

Primarie Pd, domenica Elly Schlein a Prato. Da domani le consultazioni nei circoli

L'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna sarà al circolo di Viaccia alle 21. Ci saranno anche Emiliano Fossi, candidato alla segreteria regionale del Pd e l'onorevole Marco Furfaro

Dopo Bonaccini e Cuperlo, anche Elly Schlein arriva a Prato per la campagna congressuale in vista delle primarie del 26 febbraio. L'appuntamento con l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna è per domenica 5 febbraio alle 21 al circolo di Viaccia.

La candidata alla segreteria nazionale del Pd fa tappa in città proprio a conclusione del primo week-end dei congressi di circolo dedicati agli iscritti. Al suo fianco ci sarà anche Emiliano Fossi, candidato alla segreteria regionale del Pd, Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione e deputato eletto nel collegio di Prato. Introdurrà la serata il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni. «L’entusiasmo intorno ad Elly cresce giorno dopo giorno - dice la portavoce del comitato pratese Marta Logli - A Prato abbiamo fatto già diverse iniziative coinvolgendo iscritti e associazioni. Il clima che si respira intorno alla sua figura, di profondo cambiamento, nel Pd non c’era da tanto. Abbiamo scelto un circolo di paese perché il Pd deve tornare ad essere anche un partito di frontiera - continua - Il circolo di Viaccia, come gli altri della provincia, anche durante la pandemia ha rappresentato un punto di riferimento per tanti cittadini. E si è speso molto anche per supportare con alimenti e beni di prima necessità le vittime della guerra in Ucraina. Ci sembrava importante partire da un luogo come questo»

Domani intanto, parte la consultazione nei circoli che si chiuderà il 12 febbraio. I primi due candidati che totalizzeranno più voti accederanno alle primarie del 26 febbraio che saranno aperte anche ai non iscritti.

Si comincia con la Macine e La Pietà e si prosegue il 4 febbraio con Montemurlo, Oste La Querce, Reggiana, San Giusto, Vergaio, Tobbiana. Il 5 febbraio sono in calendario Poggio a Caiano, Soccorso, Grignano, Primo Maggio. Il 6 febbraio toccherà a Cantagallo, Carmignano, San Giorgio. Passiamo all'8 febbraio, giorno dedicato a Figline, Cafaggio, Paperino. Il 9 saranno gli iscritti di Maliseti, Sant'Ippolito e Democraticamente a votare la mozione preferita tra le quattro presentate (Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein). Il 10 febbraio tocca a Vaiano e a Narnali. Ricchissimo il calendario dell'11 febbraio con Iolo, Tavola, Bagnolo, Chiesanuova, Coiano, Sport, Mezzana, Tintori, Galciana, Viaccia. L'ultimo giorno, il 12 febbraio, spetta a Vernio, Casale, Borgo San Paolo e gli Attrazionisti.





