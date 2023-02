27.02.2023 h 17:38 commenti

Primarie Pd, da Biagioni e Biffoni appello all'unità dopo la vittoria di Schlein e Fossi

Schlein vince in 32 circoli su 43, Fossi in 34. A Poggio e a San Quirico infatti c'è stato voto disgiunto. Il risultato migliore per Schlein a Sant'Ippolito di Vernio e a Bagnolo

(e.b.)

"Una linea chiara e un partito unito. Perché solo insieme ne usciremo più forti e saremo in grado di affrontare le sfide a cui siamo chiamati già nei prossimi mesi". E' l'impegno che il segretario provinciale del Partito democratico di Prato, Marco Biagioni si assume alla luce della grande responsabilità che la netta vittoria congressuale della sua mozione, quella di Elly Schlein , gli conferisce. Lo fa via social perché ha deciso che incontrerà la stampa solo domani. "La vittoria di Schlein e Fossi ha per me un significato speciale - perché le loro stesse idee trovano una casa nel Pd di Prato già da anni e sono il cuore del congresso unitario che mi ha eletto segretario poco più di un anno fa. Abbiamo l'urgenza di costruire l'alternativa a un modello che consuma il pianeta e che ci rende tutti precari e ricattabili. Tutti più soli. Dobbiamo tornare presto a essere il punto di riferimento per i milioni di cittadini che non si sentono rappresentati da questa destra e da questo governo. Per farlo abbiamo bisogno di una linea chiara e soprattutto di un partito unito. E il mio impegno di segretario, a partire da Prato, andrà in questa direzione".La linea dell'unità come condizione necessaria per affrontare le prossime sfide elettorali, trova pienamente d'accordo, nonostante le passate contrapposizioni, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, sostenitore di Bonaccini e quindi sconfitto ma pronto a fare la sua parte smentendo anche le voci che lo vedono in uscita dal partito: "Non ci penso proprio, nemmeno se mi mandano via i carabinieri. Devono portarmi via con la forza. Ho sentito durante la campagna elettorale entrambi i candidati sostenere fortemente il concetto di unità del partito. Finta serve a poco. Servono invece spazi di discussione veri e di confronto veri in cui si discute di temi e questioni. L'unità si fa con i fatti e si pratica con i fatti. Finché ci sono queste condizioni, e non vedo grossi problemi da questo punto di vista, il mio ruolo sarà questo, così come ho sempre fatto, quando ho vinto e quando ho perso le primarie. Il successo di Schlein non mi sorprende e anzi, lo avevo previsto sin da subito, ho testimoni che possono confermarlo. Era plausibile pensare che in questa ottica di rabbia, di frustrazione dell'elettorato del Pd, una proposta come quella di Elly Schlein che appariva come di grossa rottura, potesse essere quella favorita. Le primarie comunque, si rispettano. Una battuta permettetemela: è chiaro che dove va Franceschini, molto spesso si ferma la pallina della roulette". Il riferimento è all'appoggio della mozione Schlein da parte dell'ex ministro e della sua corrente che a Prato ha portato in quella squadra l'assessore regionale Stefano Ciuoffo.Entriamo nel dettaglio delle 44 sezioni pratesi da cui Schlein è uscita vincitrice con il 59,33% su 5.986 voti validi In realtà sono 43 perché il 44esimo, ossia la federazione provinciale di via Carraia destinata a fare da seggio speciale è rimasta poi inutilizzata.Schlein ha vinto in 32 sezioni su 43. La percentuale più alta in assoluto è stata registrata a Sant'Ippolito di Vernio con l'85,71%, pari a 30 voti ma è proprio guardando al peso delle preferenze che acquista un "posto al sole" Bagnolo che già nella consultazione tra i soli iscritti aveva fatto la differenza insieme a Carmignano. Qui Schlein ha sfiorato l'81% pari a 98 voti. Un risultato di cui è orgoglioso il segretario di circolo Alberto Fanti, assessore comunale: "Bagnolo – spiega – si conferma una sezione Pd in cui si avverte l'esigenza del cambiamento. Un cambiamento voluto dalla base che abbiamo consultato con un percorso di ascolto. L'onda si è poi estesa a Montemurlo (56,52%). E' un tesoro che dobbiamo coltivare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che il Pd dovrà affrontare in un'ottica di unità".Vediamo le 11 sezioni dove ha vinto Bonaccini: Oste, Poggio a Caiano, Santa Lucia, Chiesanuova, Vergaio, Narnali, Casale, Tobbiana, La Querce, San Quirico di Vernio e Viaccia, teatro tra l'altro dell'unica visita di Elly Schlein sul territorio. In base al risultato entrano in assemblea nazionale tre pratesi: Marta Logli, Fulvio Barni per Schlein e Lorenzo Tinagli per Bonaccini.Uno sguardo anche al risultato della segreteria regionale che ha visto Emiliano Fossi, candidato di Schlein, affermarsi su Valentina Mercanti della mozione Bonaccini, con il 58,87%. Il risultato delle 43 sezioni ricalca quello nazionale fatta eccezione per due, Poggio a Caiano e San Quirico di Vernio, dove è stato praticato il voto disgiunto. Significa che qui lo stesso elettore ha scelto Bonaccini per il nazionale ma non la sua candidata per il regionale preferendole Fossi.