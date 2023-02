26.02.2023 h 23:13 commenti

Primarie Pd, a Prato vince Schlein. Ai seggi in seimila, in calo sul 2019

La deputata Pd conquista sei comuni su sette. A Bonaccini va solo Poggio a Caiano. Il risultato, in attesa del dato ufficiale e definitivo, è attorno al 60%

(e.b.)

Con il 59,33% dei voti contro il 40,66% del suo avversario Stefano Bonaccini, Elly Schlein vince le primarie aperte del Pd anche in provincia di Prato. La deputata Pd trionfa in sei Comuni su sette della provincia di Prato. Solo a Poggio a Caiano l’ha spuntata il governatore dell’Emilia Romagna. Rispetto ad altre zone toscane o d’Italia, non siamo di fronte a ribaltoni o a risultati inattesi perché seppur per una ventina di voti, Schlein aveva vinto anche la consultazione riservata agli iscritti nella prima metà di febbraio.L’affluenza è più bassa di oltre 2.400 votanti rispetto al 2019, ma è comunque ritenuto un buon risultato considerato il momento storico e la giornata di maltempo. Dalle 8 alle 20 di oggi si sono presentati ai 44 seggi allestiti sul territorio provinciale in 6.020 (5.986 i voti validi) contro gli 8.492 del 2019. “Il risultato finale vede consolidarsi anche nella nostra provincia il trend regionale con un dato netto in favore di Elly Schlein che si afferma in 6 comuni su 7: solo a Poggio a Caiano ha conquistato più voti Stefano Bonaccini - commenta Stefano Nenciarini, responsabile organizzazione della Federazione pratese - nel nostro territorio provinciale Schlein registra un gradimento che supera il 60%. Nonostante l’allerta meteo che ha colpito la nostra zona - aggiunge Nenciarini - abbiamo ottenuto un’affluenza in linea con gli altri territori della Toscana e non possiamo che ringraziare, come sempre, la nostra straordinaria comunità per aver permesso queste primarie in decine di seggi che hanno coperto tutta la provincia”.In Toscana contemporaneamente al segretario nazionale, si sceglieva anche quello toscano. Anche in questo caso ha vinto la mozione Schlein perchè il suo candidato, l'onorevole Emiliano Fossi, si è affermato con il 58,86% dei 5.779 voti validi contro il 41,13% della sua avversaria, Valentina Mercanti della mozione Bonaccini.