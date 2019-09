24.09.2019 h 12:50 commenti

Primaria Margherita Hack, nello zaino oltre ai libri la borraccia

Continua anche a Montemurlo il progetto di Publiacqua per diminuire l'uso delle bottiglie di plastica. Un progetto che favorisce anche l'utilizzo dell'acqua dei fontanelli e coinvolge gli alunni che iniziano il percorso scolastico obbligatorio

Nello zaino niente bottiglietta di plastica dell' acqua, ma una borraccia. Consegnato, questa mattina 24 settembre, ai bambini delle prime classi della scuola primaria Margherita Hack di Montemurlo il "kit" realizzato da Publiacqua in collaborazione con l'amministrazione comunale.

"Un programma educativo – ha spiegato Chiara Masini consigliera Publiacqua - che mira non solo all'eliminazione della plastica, ma anche alla consapevolezza di non utilizzare materiale usa e getta".

A consegnare la borraccia agli alunni anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli . "L'amministrazione comunale – hanno spiegato – è sempre stata molto sensibile alle politiche ambientali e questo è un ulteriore passo verso un territorio più green".

Ai bambini è stato spiegato il senso del progetto che sarà condiviso anche con le famiglie. "Peccato che per ora – ha sottolineato Elena Ciabatti vicepreside dell' istituto comprensivo – siano coinvolte solo le prime, ci auguriamo che presto vengano consegnate le borracce anche agli altri alunni".

Intanto i piccoli alunni hanno accolto con entusiasmo il regalo della borraccia che sarà riempita di acqua "del sindaco" dei fontanelli o direttamente da quella che esce dai rubinetti di casa e scuola.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus