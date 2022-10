21.10.2022 h 10:16 commenti

Prima seduta per il consiglio comunale dei ragazzi

I giovani consiglieri hanno proposto idee per migliorare la scuola e la città. Inoltre agli alunni è stato consegnato il quaderno "Cittadini si diventa"

La memoria, la mobilità sostenibile, l'agricoltura sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati dal Consiglio Comunale dei ragazzi. Nella prima seduta del nuovo anno scolastico che si è tenuta stamani venerdì 21 ottobre in Salone consiliare, i ragazzi hanno proposto già idee per migliorare la scuola e la città. Inoltre agli alunni è stato consegnato il quaderno "Cittadini si diventa" che racchiude spunti di riflessione e nozioni di educazione civica e dove potranno appuntare idee da proporre durante le sedute del Consiglio.

"Ripartiamo anche quest'anno con il Consiglio Comunale dei ragazzi, con nuovi eletti scelti dai propri compagni attraverso un percorso di campagna elettorale simbolica sui temi - ha detto il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Alberti -. Partiamo subito con un progetto in collaborazione con il nostro Ufficio Europa che riguarda l'agenda della Sostenibilità Economica, essendo Prato una tra le 100 città europee selezionate sul raggiungimento della neutralità climatica nel 2030. Questa iniziativa rappresenta la possibilità di lavorare con gli studenti, con le loro scuole e con i loro insegnanti e di dar voce anche ai problemi più vicini, quelli della vita del quartiere, dei giardini, della sistemazione dei loro istituti".

Gli studenti sono stati coinvolti, poi, in un processo di Co-Design sull'efficientamento energetico. Attraverso lo strumento dello storyboard i giovani consiglieri hanno rappresentato la loro giornata tipo in termini di efficientamento energeticoevidenziando usi e consumi dell'energia elettrica durante le varie fasi della giornata. Nella seconda parte della mattinata si è discusso di pratiche per il risparmio energetico e delel aspettative da qui al 2030, con l'individuazione di barriere, opportunità e sfide per il futuro.

"Siamo contenti di ripartire con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze perché fa domande e presenta proposte concrete all'Amministrazione comunale - ha detto l'assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi -. Inoltre ci consegna degli impulsi e sollecitazioni che non solo non sono mai scontati, ma che provengono dai ragazzi che sono i cittadini di oggi e saranno gli adulti di domani. È importante, quindi, non solo ascoltarli ma cercare di fare quello che da loro ci viene indicato".