24.11.2023 h 10:22 commenti

Prima produzione per il progetto "Olio di Galciana", coinvolte dalla Pro Loco 38 famiglie

Conclusa la raccolta delle olive, dalla frangitura sono state ricavate un centinaio di bottiglie. Il 30 novembre la presentazione ufficiale con un evento organizzato al circolo Degli Innocenti

Nasce l'olio di Galciana grazie a un progetto promosso dalla Pro Loco e che ha coinvolto 38 famiglie che abitano nella frazione. La raccolta delle olive è stata completata con successo e la trasformazione ha dato vita a un olio d'oliva di altissima qualità, con una produzione di circa 100 bottiglie da 750 cl.

"Il progetto - spiegano dalal pro loco - prende spunto dalle istanze promosse dal governo italiano attraverso il ministero dell'Agricoltura per favorire la coltivazione di prodotti alimentari in cui l'Italia non è autosufficiente. Nonostante l'Italia sia il secondo produttore di olio di oliva in Europa e il quarto a livello mondiale, continuiamo infatti ad importare ingenti quantità per soddisfare la domanda interna. Con l'avvio del progetto Olio di Galciana, la comunità ha risposto a questa sfida nazionale, contribuendo attivamente all'aumento della produzione nazionale di olio d'oliva di alta qualità. La richiesta al Comune di Prato per piantare ulivi nel territorio di Galciana è un passo ulteriore per garantire una produzione sostenibile e aumentare l'autosufficienza del nostro paese".

Questo risultato darà l'impulso per la creazione della "Festa dell'Olio di Galciana". L'olio nuovo sarà ufficialmente presentato al pubblico durante l'apericena del 30 novembre alle 20, organizzata dalla Proloco di Galciana presso il circolo Renzo degli Innocenti in Via Andrea Costa, 62. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo evento, celebrando insieme il risultato di questa iniziativa collettiva.