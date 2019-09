20.09.2019 h 15:40 commenti

Prima pet visiting al Santo Stefano, una paziente della rianimazione abbraccia il suo cane

La donna operata d'urgenza per uno shock emorragico ha ricevuto la visita di Clio, un incrocio fra un labrador e un golden retriever. Il cane accompagnerà la sua padrone anche durante il trasferimento in terapia intensiva

Una visita particolare per una degente del Santo Stefano ricoverata nel reparto di rianimazione. Questa mattina 20 settembre, la donna ha potuto riabbracciare il suo cane Clio, un incrocio fra un labrador e un golden retriever. E la prima volta che al Santo Stefano viene autorizzata una pet visiting, operazione resa possibile dallo lo staff medico e infermieristico della rianimazione con la coordinatrice Beatrice Bettazzi e la collaborazione della direzione sanitaria e infermieristica.

Clio rimarrà insieme alla padrona e l'accompagnerà anche in terapia intensiva, dove nel pomeriggio verrà trasferita. La donna domenica è arrivata in condizioni disperate all'ospedale ed è stata operata d'urgenza per uno shock emorragico da emorragia digestiva. L’ha salvata l’intervento immediato dei gastroenterologi Francesca Buccero, Giuseppe Cianci, Monica Nuti e degli anestesisti Laura Campiglia, Guglielmo Consales e Vito Silvestri e degli altri operatori sanitari che domenica erano in turno nel reparto di rianimazione diretto dal dottor Guglielmo Consales.

