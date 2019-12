12.12.2019 h 09:30 commenti

Prima neve in alta Val di Bisenzio, imbiancate Montepiano e Sasseta

Alle 5 di questa mattina sono caduti i primi fiocchi, da subito in azione le squadre per salare e ripulire le strade. Scorrevole la 325 anche se si registrano alcuni tamponamenti dovuti al ghiaccio

Prima neve in alta val di Bisenzio, imbiancate tutte le zone più alte della provincia: da Montepiano a Sasseta, da Luicciana a Migliana. Come previsto dal bollettino diramato dalla protezione civile, alle 5 di questa mattina 12 dicembre sono arrivati i primi fiocchi sull'appennino. Adesso resta il codice giallo per rischio ghiaccio, soprattutto nelle zone dove la neve ha attaccato.. Dalle 6 di questa mattina le squadre del Comune hanno salato e pulito la ex regionale 325 dove però si sono registrati piccoli tamponamenti a causa del ghiaccio. La neve è caduta a Montepiano, ma anche a Sasseta, Sant'Ippolito e tutte le zone più alte del Comune.La neve ha imbiancato Luicciana e la zona verso il pistoiese. Anche qui non si superano i 3 centimetri. Gli scuolabus hanno registrato ritardi rispetto alla tabella di marcia.. Alle 6,30 sono scesi i primi fiocchi nella zona alta del Comune dando soltanto l'idea dell'inverno, i fiocchi sulle strade non hanno attaccato, anche perchè verso le 8,30 le temperature si sono alzate e ha iniziato a piovere.