25.09.2019 h 19:13 commenti

Prima le minacce, poi le botte alla ex compagna. In carcere stalker di 64 anni

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ai quali si era rivolta la donna dopo l'ultimo grave episodio, che l'aveva costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso

Dopo aver minacciato in almeno due episodi la sua ex compagna, si è presentato a casa della donna e, incurante della presenza dell'anziano genitore di lei, l'ha picchiata selvaggiamente, al punto che la poveretta è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, che l'hanno giudicata guaribile in 20 giorni.

Per questo motivo un italiano di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Iolo che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per il reato di atti persecutori.

L’indagine dei carabinieri che ha portato al provvedimento nei confronti dell’uomo, di origini siciliane, ma da anni residente a Prato, è partita dopo la denuncia della vittima che aveva riferito delle gravi minacce ricevute da quella persona, a cui era stata sentimentalmente legata in passato, ma divenuta poi ostile e pericolosa.

Dopo un paio di episodi esclusivamente minacciosi avvenuti per telefono, il persecutore era passato alle via di fatto quando, alcune settimane or sono, l’aveva raggiunta presso la sua abitazione e picchiata alla presenza dell’anziano genitore, procurandole gravi ferite sia al volto che in altre parti del corpo. L’arrestato si trova ora rinchiuso nel carcere La Dogaia di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus