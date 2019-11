22.11.2019 h 16:04 commenti

Prima la truffa, poi i disagi: palazzo con 36 famiglie senza luce condominiale, riscaldamento, tv e autoclave da tre giorni

Un raggiro dopo il furto del Pod del contatore ha messo in moto un meccanismo kafkiano del quale ne stanno pagando le conseguenze i residenti

Da tre giorni le 36 famiglie che abitano nel condominio dell'ex palazzo Inail, tra piazza Europa e via Tiziano, stanno vivendo una situazione di grosso disagio a causa del distacco dell'elettricità condominiale che controlla il riscaldamento centralizzato, l'autoclave, la luce delle scale e anche la tv visto che l'antenna è centralizzata.

Tutto questo, come spiega l'amministratore Roberto Asaro, per una truffa che innescato una serie di conseguenze kafkiane. A farne le spese, però, sono i residenti del palazzo, dove abitano anche famiglie con anziani e con bambini piccoli.

"Il problema - spiega Asaro - nasce quando abbiamo subito il furto del Pod del contatore centralizzato con il conseguente passaggio, da noi non richiesto, da Enel Maggior Tutela e Enel Energia. Quest'ultima società ha infatti aperto un contratto, dove viene indicata come referente una signora che abita in via dell'Alloro a Paperino e che è del tutto sconosciuta a noi. Tramite avvocato siamo riusciti a dimostrare l'estraneità del condominio ed Enel Energia ha rinunciato alla riscossione delle bollette impropriamente emesse (e inviate all'indirizzo della signora), per un importo di 9mila euro". Sulla vicenda anche Enel Energia ha presentato un esposto contro l'agenzia esterna che aveva gestito il falso contratto.

Quando la situazione sembrava risolta in maniera indolore per i residenti del condominio, ecco però gli sviluppi non previsti: "Enel Energia - prosegue l'amministratore - ha poi rinunciato al contratto senza alcuna comunicazione e il contatore condominiale è quindi tornato d'ufficio ad Enel Maggior Tutela, che però ha continuato a fatturare e inviare le bollette in via dell'Alloro, a nostra completa insaputa. Tre giorni fa, quindi, a causa della morosità ha sospeso la fornitura".

A questo punto l'amministratore ha presentato una nuova denuncia, chiedendo l'immediato allaccio ed Enel, dopo aver ammesso nuovamente l'errore, si è attivata per ripristinare la fornitura, cosa che è avvenuta oggi ponendo fine ai disagi dei condomini.