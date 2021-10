30.09.2021 h 15:49 commenti

Prima edizione di Prato Soccer League, campionato amatoriale di calcio a 7

Promosso dal Coiano Santa Lucia, il Mezzana, il San Giusto e la Querce è destinato agli over 35 e ai Regular League. Nessun costo per l'iscrizione e l'affiliazione. Calcio d'inizio a fine ottobre

Un campionato per chi vuole giocare a calcio a 7 ma in versione amatoriale. Il Coiano Santa Lucia, La Querce, Mezzana e San Giusto in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Csen Prato, organizzano la prima edizione del Prato Soccer League, destinato agli over 35 e Regular League. Le partite si disputeranno, a partire dalla fine del mese di ottobre, nei campi da calcio, la maggior parte sono stati rinnovati negli ultimi anni, in dotazione alle società sportive

Durante tutti gli incontri è previsto un delegato in aggiunta all’arbitro le riprese video e highlights, fasi finali in prestigiosi stadi italiani in collaborazione con gli 8 più importanti

enti nazionali amatoriali, “Per favorire la ripartenza delle attività in questa fase post pandemica- commentano gli organizzatori - non sono previsti costi per l'iscrizione ed l'affiliazione mentre il costo della tessera è di 5 euro, inoltre ogni squadra potrà indicare il giorno di preferenza in cui vuole disputare le gare” .

Uno degli obiettivi è anche la realizzazione di un vero e proprio circuito che attraverso le variegate forme di sinergia possibili, semplifichi le modalità di accesso agli impianti sportivi ed ai servizi. Il primo passaggio è quello della creazione di un call center unico di prenotazione al numero telefonico 3939051887 dove effettuate sia le iscrizioni al campionato che le prenotazioni per i campi. Per ogni comunicazione l'organizzazione ha messo disposizione anche la mail

pratosoccerleague@gmail.com

