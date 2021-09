20.09.2021 h 14:37 commenti

Prima edizione di "Belle curve" passeggiata di auto storiche fra le colline pratesi

L'appuntamento per il 26 settembre per un percorso di 96 chilometri che comprendono anche l'empolese. Cinquanta vetture iscritte, attese 250 persone. La giornata si concluderà a Villa Guicciardini

Novantasei chilometri di strada fra le colline della provincia di Prato e nel territorio di Empoli, percorsi con vetture storiche come la Fiat 500 1S del 1919, la Lola con motore Alfa Romeo che ha corso a Indianapolis del 1990 di colore nero e con fiancata d'oro ma si potranno osservare anche gli ultimi modelli delle Ferrari e di altre supercar. Sabato 26 settembre si terrà la prima edizione di Belle Curve, la passeggiata automobilistica organizzata dagli Amici del Cavallino con il patrocinio del Comune di Prato a cui sono iscritte 50 vetture una guidata da un equipaggio tutto al femminile. Un percorso che non impatterà sul traffico cittadino, le vetture iscritte partiranno a un minuto di distanza l'una dall'altra ma senza avere una corsia preferenziale. Il tracciato sul territorio pratese tocca i comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Prato e Cantagallo dove alla villa Guicciardini si concluderà la giornata con una cena di gala. "Non si tratta di una gara - spiega Mauro Bertoli uno degli organizzatori - ma di una passeggiata fra le colline con momenti di convivialità e di socializzazione. E' la prima edizione ma mi auguro che possa diventare un appuntamento fisso".

Sicuramente un'occasione importante per il territorio pratese, in città sono attese oltre 250 persone, inoltre a fine serata ci sarà un collegamento con Sky proprio da villa Guicciardini. "Dopo tanti mesi di inattività - ha sottolineato Sauro Migliorini presidente degli Amici del Cavallino - è l'occasione per incontrarci, ma anche per levarsi qualche curiosità sul mondo dell' automobilista. Avremo anche tanti ospiti che si intratterranno con noi per tutta la giornata". hanno confermato la loro presenza Luigi Mazzola che è stato in Ferrari per 21 anni ed ha vinto 8 campionati mondiali costruttori e 6 campionati mondiali piloti di Formula 1 in qualità di responsabile tecnico delle attività test che farà un collegamento con il programma tv Race Anatomy F1 è qualcosa di unico oltre alla presenza del fratello di Clay Ragazzoni e di Alberto Stefano Revelli responsabile marketing dell'Aprilia e Pietro De Franchi, testimone delle vicende del Cavallino Rosso, per 33 anni in Ferrari a Maranello e sui circuiti dei vari campionati del mondo.

La manifestazione è stata accolta con entusiasmo anche dall' assessore allo sport Luca Vannucci: "Un'occasione importante per la visibilità del territorio, non solo per Prato. Con questa iniziativa, ancora una volta, vogliamo guardare con fiducia al futuro".

