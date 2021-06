10.06.2021 h 10:30 commenti

Prima edizione dello "Stremino", premio per le aziende socialmente virtuose

L'associazione Stremao, insieme al sindaco di Montemurlo, premierà gli imprenditori che durante la pandemia si sono distinti per avere sostenuto i propri dipendenti e aiutato le famiglie in difficoltà economica

Prima edizione dello “Stremino”, il premio istituito dall'associazione Stremao per ringraziare le aziende che durante la pandemia si sono contraddistinte per un comportamento virtuoso verso i propri dipendenti, ma anche nei confronti della popolazione più bisognosa. L'appuntamento è per il 2 luglio alle 20,30 nello spazio dell'Uliveta a Montemurlo. “E' stato un anno molto difficile- spiega il presidente Mauro de Angelis- anche se ora la situazione sta lentamente migliorando. Siamo stati aiutati da tanti imprenditori che vogliamo ringraziare pubblicamente, ma premiamo anche quelli che hanno avuto a cuore i propri dipendenti, ad esempio anticipando la cassa integrazione. Questo ha permesso a molte famiglie, di non scivolare nella soglia della povertà”.

A premiare le trenta aziende con una statuetta realizzata dall'artista Roberto Bencini, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus