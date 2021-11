29.11.2021 h 15:08 commenti

Prima edizione del premio "Città di Prato", premiate le migliori tesi che raccontano la città e il suo territorio

Il materiale raccolto servirà anche per la realizzazione di un archivio storico, tre borse di studio invece per la prima edizione del master "La visione di genere nella pianificazione e progettazione urbana e territoriale: metodi e ricerche"

Il Pin, in collaborazione con l'amministrazione comunale, vuole creare un archivio delle tesi magistrali realizzati in campo economico, di progettazione urbanistica e di transizione economica che riguardano Prato, un patrimonio di conoscenze che potranno servire anche per la progettazione del futuro.

Per ora l'arco temporale di riferimento è di quattro anni, saranno visionate le tesi discusse in tutte le università italiane dal 1 gennaio 2017 al 15 novembre 2021, le migliori tre nell'ambito della prima edizione del premio "Città di Prato", riceveranno 2mila euro ciascuna,

"L'amministrazione comunale che è socia del Pin - ha spiegato l'assessore all'università Gabriele Bosi - vuole premiare gli studenti che hanno realizzato tesi sulla nostra città, un patrimonio che va custodito, ma prima ancora conosciuto. Questa è una prima sperimentazione, che potrebbe essere riproposta in modo sistematico anche negli anni a venire". Il regolamento e i termini per inviare le domande sono scaricabili sul sito dell'università di Firenze.

Oltre al premio Città di Prato, il Comune finanzierà anche tre borse di studio, sempre da 2mila euro, per la prima edizione del master di secondo livello della scuola di architettura "La visione di genere nella pianificazione e progettazione urbana e territoriale: metodi e ricerche" le cui iscrizioni terminano il 20 dicembre. "Una nuova proposta del Pin - ha sottolineato il presidente Daniela Toccafondi - con una visione al femminile nella progettazione delle città, quindi con un'attenzione particolare alle esigenze delle donne, a partire, ad esempio, dagli asili nido".

Il Pin, oltre ad essere sede universitaria, svolge anche una funzione di ricerca con l'utilizzo dei laboratori interni e in parte quelli del Buzzi, e di realizzazione di corsi di alta formazione. "Una richiesta sempre crescente - ha spiegato Toccafondi- che va nell'ottica di una domanda di specializzazione, abbiamo corsi promossi da aziende che operano in un settore specifico, come ad esempio quelli per informatori scientifici del farmaco, ma anche in campi più generici. Nei prossimi mesi stiamo pensando a realizzarne alcuni sulla moda". Intanto, questo pomeriggio 29 novembre, è prevista l'assemblea del Pin per l'approvazione del bilancio preventivo del 2022.