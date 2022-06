31.05.2022 h 18:00 commenti

Prima edizione del premio di laurea "Città di Prato", ecco i vincitori

Sono Fabio Iacometti, Gemma Moretti e Martin Taglianetti sono i tre pratesi premiati dall'amministrazione comunale con tesi che hanno come oggetto il territorio pratese

Sono Fabio Iacometti, Gemma Moretti e Martin Taglianetti i vincitori della prima edizione del premio "Città di Prato" finanziato dal Comune di Prato e destinato a giovani laureati presso le università italiane con tesi che hanno come oggetto il territorio pratese.I tre giovani, selezionati tra 23, sono stati premiati nel Salone consiliare.Il bando, di cui è prevista una seconda edizione nel prossimo autunno, ha messo in palio tre premi di 2.000 euro ciascuno. Non solo, il Comune ha provveduto alla pubblicazione cartacea delle tesi e alla messa a disposizione nelle biblioteche di Pin e Lazzerini. Gli elaborati saranno anche scaricabili dal sito I premi, finanziati dall'amministrazione comunale di Prato, sono banditi dal Pin Polo Universitario "Città di Prato". Alla selezione hanno potuto partecipare i laureati magistrali in tutte le Università italiane che hanno però affrontato nella propria ricerca di tesi lo studio di aspetti legati al territorio pratese in tre ambiti particolari: urbanistica e processi di riqualificazione e trasformazione urbana; economia del distretto e studio delle trasformazioni sociali inerenti il lavoro; economia circolare e riqualificazione ambientale."Tre sono gli obiettivi che con questo premio - ha sottolineato l'assessore all'Università- abbiamo voluto perseguire: conoscere il livello di studio, anche a livello nazionale che c'è su Prato. La città è infatti una sorta di laboratorio, in cui si sperimentano politiche e buone pratiche, un altro fine è stato quello di recepire gli studi che incorporassero anche delle proposte in ultimo, abbiamo voluto sostenere, attraverso un premio, gli studenti meritevoli con l'idea che la parte pubblica riconosca un valore a certi studenti".Dunque, valorizzazione del tessuto territoriale e degli ambiti che lo attraversano in modo pregnante"È stato deciso - ha commentato, direttore generale di Pin - di valorizzare queste attività di ricerca che vengono fatte spesso anche all'insaputa del territorio e che invece portano con loro dei contenuti di un certo rilievo per il futuro".è laureato In Architettura presso l’Università di Firenze con una tesi di laurea dal titolo: "Spazio pubblico e città post – Covid. Un progetto di rigenerazione urbana per la città – fabbrica di Prato". La tesi di Iacometti si è cimentata su di un progetto di rinnovamento urbano tale da rendere lo spazio pubblico non solo il motore della rigenerazione della città in chiave sanitaria, bensì anche in chiave ambientale e sociale.è laureata in Management presso l’Università Luiss di Roma con una tesi di laurea dal titolo "Recycling Textile fibers as a Strategic Advantage in the Evolution of the Fashion Market and the Case of COM.I.STRA". Il lavoro di tesi di Gemma Moretti riguarda la sfida nel progettare un prodotto che, una volta terminato il suo utilizzo primario, possa diventare un input per un nuovo ciclo produttivo, impostazione ecologica di cui Prato è da secoli maestra.i è laureato in Architettura presso l’Università di Firenze con una tesi di laurea dal titolo: "La terza cinta muraria di Prato. Indagini, riletture, contributi per un nuovo livello di conoscenza e per la progettazione futura". Il lavoro di tesi di Martin Taglianetti è consistito in uno studio mirato ad aggiornare il livello di conoscenza sullo stato attuale della cinta muraria e offrire una lettura stratigrafica e tipologica della stessa, proponendo anche una soluzione di valorizzazione per attirare l'attenzione dei pratesi e non solo sul patrimonio murario.