28.05.2019 h 12:27 commenti

Prima donna a capo dei vigili del fuoco di Prato, oggi il cambio al vertice del comando

Si chiama Francesca Conti, è romana, proviene dalla direzione regionale della Toscana, e ha un ricco curriculum alle spalle.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato si colora di rosa. Per la prima volta sarà una donna a ricoprire l'incarico di comandante. Il suo nome è Maria Francesca Conti, 52 anni, romana, proveniente dalla direzione regionale toscana come referente del Soccorso pubblico. Stamani, 28 maggio, il passaggio di consegne nella sede centrale di via Paronese con l'ingegnere Giancarlo Cuglietta che andrà a ricoprire l’incarico di comandante a Terni.

"Sono felicissima di essere qui. - afferma Conti - Già dal primo momento ho potuto constatare la forte coesione tra le istituzioni cittadine. Si percepisce immediatamente. Ho visto un centro storico meraviglioso e non vedo l'ora di andare a vedere il museo Pecci".

Originaria di Roma, architetto, sposata e madre di una ragazza di quindici anni, Conti ha iniziato la sua carriera nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1998 al comando di Sassari come funzionario e nel 2009 come vice comandante; nel 2011 si sposta a Imperia con incarico di direttore vice dirigente. Nel 2017 è stata promossa a primo dirigente e assegnata alla direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana.

Ha partecipato a numerose attività di soccorso e alle principali emergenze nazionali, dai terremoti, Abruzzo, Emilia e del Centro Italia, alle alluvioni e dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio nazionale.



Ha prestato inoltre la propria attività in numerosi gruppi di studio per la stesura di regole tecniche in materia di prevenzione incendi, convegni e seminari e varie pubblicazioni.

La presenza femminile in questo corpo non è più così rara: "E' prettamente maschile nelle funzioni operative - spiega Conti - ma ci sono quasi quindici dirigenti donna di cui nove comandanti".

Conti è chiamata a guidare un comando fatto da 130 unità operative, 10 tra amministrativi e informatici, altrettanti mezzi di soccorso divisi tra la sede centrale e il distaccamento di Montemurlo.

"Sono contenta di essere qui a Prato perchè conosco bene il personale e la sua preparazione. - afferma Conti - E' un comando vivace che funziona molto bene. Spero di proseguire lungo questa strada tracciata da chi mi ha preceduto".

E a proposito di operatività. Tra gli impegni più importanti che aspettano la neo comandante c'è sicuramente l'individuazione della nuova sede del comando che attualmente è in affitto da un privato. Poichè anche la questura non si trova in un immobile di proprietà, è allo studio l'ipotesi di trovare un'unica sede sia per la polizia che per i vigili del fuoco.

E.B.