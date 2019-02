14.02.2019 h 12:31 commenti

Prima di metà marzo sarà riaperto il sottopasso di Paperino. Il Comune anticipa i tempi

Buone notizie per i residenti della zona: inizialmente l'intervento era fissato per l'estate. L'assessore Filippo Alessi: "Merito degli uffici che hanno trovato le risorse necessarie per l'intervento senza attendere il prossimo bilancio"

Tempi più corti per la riapertura del sottopasso in via Fosso del Masi a Paperino, danneggiato da un camion. Inizialmente si pensava che l'intervento non potesse essere effettuato prima dell'estate, invece i lavori inizieranno il prossimo giovedì 21 febbraio e avranno una durata di circa due settimane. Il sottopasso collega Paperino a via del Ferro bypassando via Aldo Moro ed è chiuso dallo scorso 1 dicembre.

"Avevamo un impegno con i cittadini per risolvere il disagio che si era venuto a creare - ha affermato l'assessore alla Mobilità Filippo Alessi -. Sono particolarmente soddisfatto perchè in un primo tempo sembrava che dovessimo aspettare il prossimo bilancio, invece grazie ad un cambiamento messo in atto dagli uffici sulla progettazione è stato possibile risparmiare ed avere le risorse necessarie per intervenire".