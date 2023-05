24.05.2023 h 12:37 commenti

Prima candelina per La vie delle Rocche, in programma un calendario di eventi diffusi e una nuova App

Da maggio a settembre nei Comuni toccati dal percorso si terranno concerti, laboratori storici, visite guidare e ovviamente la possibilità di percorrere l'intero cammino o piccole tappe alla scoperta della storia. Presto un'applicazione per visitare i monumenti con la realtà virtuale

La via della Rocche, che collega Montemurlo con Vernio passando per Prato, Vaiano e Cantagallo compie un anno e per festeggiare sarà organizzato un calendario di eventi diffusi e realizzata un' App per visitare i monumenti storici del percorso in modo virtuale.

"Siamo entrati nella seconda fase - ha ricordato Gabriele Bosi assessore a turismo per il Comune di Prato capofila del progetto- che passa attraverso la promozione. Oltre ad organizzare eventi metteremo a disposizione dei camminatori un'applicazione per una visita virtuale attraverso i monumenti più significativi del cammino."

A coordinare la parte scientifica è il Cdse che per le iniziative in programma ha pensato a concerti, visite guidate e laboratori. "Il filo conduttore - ha sottolineato la direttrice Alessia Cecconi - è il Medioevo e le sue rocche.Un'occasione per conoscere il territorio anche dal punto di vista storico".

Il primo appuntamento per sabato 27 a Montemurlo con “Di castelli e vini antichi”. S'inizia alle ore 16 con “Esploriamo il castello con le archeologhe”, una visita guidata per i bambini, una vera “investigazione storica”, quasi una caccia al tesoro tra la rocca, il giardino e il borgo e in contemporanea una visita guidata per i ragazzi più grandi. Per partecipare è richiesta la prenotazione (promo.cultura@comune.montemurlo.po.it oppure messaggi Whatsapp 3384933908). Alle ore 17,30, invece, nel giardino della Rocca un'archeologa dei Laboratori archeologici San Gallo parlerà di “Vino e cibo nel Medioevo, profumi e curiosità del passato”; evento senza necessità di prenotazione.

"Un compleanno importante - ha sottolineato l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - che siamo felice di tenere a battesimo con il primo evento in programma".

Il calendario prosegue poi sabato 17 giugno il cammino sulle tracce del Medioevo fa tappa alla Rocca di Cerbaia con un suggestivo evento al tramonto. Alle ore 17,30 dal ponte di Cerbaia prende il via il trekking guidato fino alla Rocca con Legambiente . Alle ore 19 le esperte della Fondazione Cdse racconteranno la storia di Rocca Cerbaia tra arte e misteri; la passeggiata e l'incontro sono su prenotazione www.visitvalbisenzio.it. La giornata si chiude alle ore 20 con un concerto tra le mura dell'antico mastio, luogo di tesori, faide e violenze, di storia e di leggende. Il concerto è gratuito e non serve la prenotazione ma solo una coperta da distendere sull'erba, cena a sacco in autonomia.

"Il cammino - ha sottolineato l'assessore Maila Grazzini - è frutto di un lavoro di squadra e condiviso fra tutti i Comuni. Ora stiamo lavorando anche sull' aspetto della sentieristica con nuovi cartelli"

Di torre in torre venerdì 23 giugno il festival arriva alla Torre di Melagrana nella notte di San

Giovanni. Il ritrovo è previsto alle ore 18,30 alla Villa - fattoria Del Bello con la partenza della passeggiata fino alla Torre di Melagrana (su prenotazione www.visitvalbisenzio.it). L’edificio, posto al confine meridionale della zona di influenza degli Alberti, aveva una funzione prettamente militare, a controllo della viabilità che conduceva da un lato verso Montepiano e dall’altro verso il Mugello. Alle ore 19,30 è previsto un concerto di musica classica ai piedi dell'antico fortilizio. "Un'occasione - ha spiegato l'assessore Beatrice Boni - che farà conoscere luoghi suggestivi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche della storia del territorio".

Ultimo appuntamento a settembre con la Rocca di Vernio e il suo giardino che aprono le porte al pubblico si potrà visitare la residenza, cuore dei possedimenti feudali degli Alberti e dei banchieri fiorentini Bardi. Due giorni che saranno costellati di eventi tra trekking, concerti, incontri e laboratori. "Il cammino si conclude a Vernio - ha spiegato l'assessore Maria Lucarini - e per l'occasione potremo visitare una dimora che generalmente è chiusa al pubblico. Grazie alla collaborazione con l'attuale proprietario saranno anche visibili alcuni spazi che non sono mai stati aperti al pubblico".

Chiude il cartellone del Festival diffuso dedicato al Medioevo “Di castello in castello lungo la via delle Rocche” in programma per sabato 16 settembre per l'intera giornata. Un trekking guidato dalla torre di Melagrana (Vaiano) alla Rocca Cerbaia con partenza dal frantoio delle Fornaci ( Sofignano) e rientro al punto di partenza con un bus navetta.

La carta di identità del cammino - “La via delle Rocche” ha una lunghezza totale di 40 km

circa con un dislivello di 2000 m circa, di media difficoltà e ripercorre gli antichi sentieri medievali di mezza costa che si snodavano dall’area pistoiese al passo di Montepiano, in un percorso affascinante ancora caratterizzato da pievi, badie, piccoli borghi arroccati e da un’accoglienza diffusa. La Via delle Rocche unisce la Rocca di Montemurlo, Torre Melagrana in Calvana, la Rocca di Cerbaia e la Rocca di Vernio.