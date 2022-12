14.12.2022 h 16:45 commenti

Prevista nuova ondata di maltempo, allerta con codice giallo in tutta l'area pratese

Temporali di forte intensità e rischio allagamenti: è quanto si attende domani. L'allerta in vigore a partire dalle 12 sull'intera Toscana

Tutta la Toscana, quindi anche l'area pratese, interessata dalla nuova ondata di maltempo prevista per le prossime ore. Il Centro funzionale regionale ha emesso allerta codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta scatterà domani, giovedì 15 dicembre, alle 12 e resterà in vigore fino a mezzanotte per quanto riguarda i temporali e il rischio idrogeologico, mentre inizierà alle 18 (e fino a mezzanotte) per quanto riguarda il rischio idraulico che potrebbe interessare in modo particolare le aree del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese.

La perturbazione potrebbe provocare eventi significativi in tutta la provincia di Prato e per questo la protezione civile monitorerà l'evoluzione meteo e interverrà immediatamente se ciò dovesse rendersi necessario. Raccomandata la massima prudenza sulle strade, il rispetto di eventuale semaforo rosso all'imbocco dei sottopassi. Consigliato anche di evitare di soggiornare in locali interrati o seminterrati.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus