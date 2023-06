06.06.2023 h 15:49 commenti

Prevenzione da Papilloma virus: due giorni di vaccinazioni gratuite sul territorio

Venerdì 9 giugno se ne occuperanno i pediatri di famiglia mentre il giorno seguente alla sede di via Lavarone senza appuntamento

Due giorni sul territorio regionale di vaccinazione gratuita contro il papilloma virus. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana assieme ai pediatri e ai centri vaccinali dei territori dell’Ausl Toscana Centro, è in programma il 9 e 10 giugno. In particolare venerdì i pediatri di famiglia che hanno aderito alla campagna di prevenzione nei 7 comuni dell’area pratese, provvederanno a contattare direttamente i propri assistiti sulla base del calendario regionale vaccinale, mentre sabato sarà possibile recarsi, con accesso diretto senza prenotazione, all’ambulatorio vaccinale di via Lavarone dalle 10.30 alle 16.30.

L’offerta è destinata ad alcune categorie di soggetti: ragazze che abbiano compiuto almeno 11 anni, nate entro il 1993, ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Infine adulti che rientrano nelle categorie di rischio del calendario vaccinale regionale. Il vaccino contro HPV è composto da proteine purificate di papilloma virus, non contiene materiale genetico dei virus ed è in grado di indurre una risposta immunitaria specifica ma non è in grado di provocare infezioni. La vaccinazione prevede due dosi di vaccino se viene iniziata prima del compimento dei 15 anni, 3 dosi se iniziata successivamente. La vaccinazione contro l'Hpv è un importante strumento di prevenzione delle infezioni da Hpv e delle sue complicanze. L'Hpv è infatti la causa principale del cancro cervicale, quindi la vaccinazione è fondamentale per prevenire questa malattia. “L'infezione da Papilloma Virus è la più frequente fra quelle a trasmissione sessuale. E' causa di condilomi genitali, tumore del collo dell'utero ma anche della vulva, vagina e pene, tumori anali e lesioni del cavo orale. Pertanto la vaccinazione è un importante strumento di prevenzione di tali malattie, anche nel caso in cui l'infezione fosse già stata contratta. La vaccinazione HPV è stata molto ben studiata ed è stata dimostrata essere sicura ed efficace. Tuttavia la copertura vaccinale è ancora scarsa e molti ragazze e ragazzi non sono ancora vaccinati. – sottolinea la dottoressa Rossella Cecconi direttrice dell’Ufc Igiene epidemiologia e Sanità pubblica di Prato - Si invitano pertanto le famiglie dei ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni, fino ai 18 anni per i ragazzi e le ragazze dagli 11 anni nate entro il 1993, a vaccina rsi gratuitamente presso il nostro centro vaccinale in via Lavarone 3/5 Prato. Investire nella propria salute con questa vaccinazione significa proteggere il proprio futuro e la salute di coloro che ci circondano”. Si ricorda di presentarsi muniti di tessera sanitaria in corso di validità.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata: www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-papillomavirus





Edizioni locali collegate: Prato

