06.10.2021 h 19:26 commenti

Presunti abusi nella comunità religiosa, il giudice ordina un supplemento di indagine

Sul banco degli imputati il fondatore della comunità 'I discepoli dell'Annunciazione, soppressa dal Vaticano per irregolarità, e un suo fondatore. Sono accusati di abusi sessuali su minore. L'udienza preliminare si è chiusa con un rinvio del fascicolo alla procura chiamata ad un approfondimento investigativo

C'è bisogno di un supplemento di indagine, di un approfondimento investigativo e solo dopo, quando il quadro sarà ulteriormente chiarito, si potrà decidere il destino processuale di don Giglio Gilioti, 74 anni, fondatore della comunità 'I discepoli dell'Annunciazione' (soppressa dal Vaticano per irregolarità), e del suo ex collaboratore laico di 38, accusati di abusi sessuali su minore commessi a partire dal 2008. E' questa la decisione presa dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Francesco Pallini, al termine di una lunghissima camera di consiglio. Congelate, dunque, le richieste di rinvio a giudizio presentate dai sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci, e recepite le perplessità, i dubbi e gli interrogativi degli avvocati Carlotta Taiti e Cristina Menichetti che difendono i due imputati.

Don Giglio Gilioli e il suo ex braccio destro sono finiti sotto inchiesta a gennaio 2020 dopo che due fratelli pratesi, entrambi affidati alla comunità dalla loro famiglia, raccontarono di aver subito abusi sessuali. Nel tempo il racconto di uno dei fratelli ha mostrato segni di cedimento tanto che la procura non ha proceduto e ha chiesto l'archiviazione per una decina di persone, tra religiosi e laici, iscritte sul registro delle notizie di reato proprio sulla scorta di quelle dichiarazioni.

Diversa la questione per l'altro fratello, oggi trentenne, il cui racconto, passato anche al vaglio dell'incidente probatorio, ha convinto i pubblici ministeri a chiedere il processo per i due imputati. Per sapere se il processo si farà oppure no occorrerà aspettare gli esiti del supplemento delle indagini preliminari. In particolare, il giudice ha chiesto che venga meglio chiarito ed esplicitato il contesto, il momento e la modalità attraverso la quale i due fratelli hanno rivelato i presunti abusi diventati oggetto dell'inchiesta.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus