06.12.2021 h 08:43 commenti

Presunti abusi nella comunità religiosa, accuse archiviate per dieci indagati

L'inchiesta è stata aperta nel 2020 dopo le dichiarazioni di due fratellli che hanno raccontato di aver subito attenzioni particolari durante il periodo in cui erano stati affidati dalla famiglia ai Discepoli dell'annunciazione. La testimonianza di uno dei fratelli è stata ritenuta inattendibile e gli accusati sono stati scagionati, mentre l'altro procedimento è ancora in corso

Con un provvedimento di archiviazione firmato dal giudice Francesca Scarlatti, cala il sipario sull'inchiesta che ha portato sul registro delle notizie di reato dieci tra religiosi e laici appartenenti alla comunità Discepoli dell'annunciazione, accusati di violenza sessuale da un giovane che aveva denunciato di essere stato abusato tra il 2008 e il 2016, quando era ancora minorenne. La procura, che aveva raccolto i racconti del giovane, affidato dai genitori alla comunità, aveva chiesto l'archiviazione mentre è in corso il procedimento a carico del fondatore don Giglio Gilioli, 74 anni, e di un suo ex collaboratore di 38, accusati dal fratello del giovane, oggi quasi trentenne. I due ragazzi erano stati affidati dai genitori alla comunità. I sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci hanno chiesto il rinvio a giudizio per don Giglio e per il suo collaboratore, ma la richiesta è stata congelata dal giudice delle udienze preliminari, Franesco Pallini, che lo scorso ottobre ha accolto le richieste della difesa (avvocati Carlotta Taiti e Cristina Menichetti) di approfondire le dichiarazioni del giovane già sottoposto a incidente probatorio. Il supplemento di indagine servirà a giudice per avere maggiore contezza sul contesto, il momento e le modalità attraverso le quali il giovane ha rivelato i presunti abusi diventati oggetto dell'inchiesta, avviata a gennaio 2020.

La comunità, che aveva sedi a Prato, ad Aulla e nella provincia di Lucca, è stata soppressa dal Vaticano per irregolarità.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus