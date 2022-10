26.10.2022 h 16:00 commenti

Alunno presenta segni sul corpo, la maestra chiama la polizia e il 118

E' successo in un istituto cittadino. L'insegnante si è insospettita e ha cercato di tranquillizzare il bimbo che si è confidato raccontando quello che sarebbe successo tra le mura domestiche

E' partita da scuola la segnalazione di un sospetto caso di maltrattamento in famiglia. I fatti sono in corso di accertamento e hanno visto anche l'intervento della polizia.

Stamani, 26 ottobre, la maestra di istituto cittadino si è accorta di alcuni segni sospetti sul corpo di un alunno cinese di 8 anni. Capendo subito che poteva trattarsi di azioni da parte di terzi, l'insegnante ha chiesto qualche notizia in più al bambino. Secondo quanto accertato da Notizie di Prato, il piccolo si è confidato raccontando di presunte violenze domestiche. La maestra ha quindi chiamato il 118 e la questura di Prato per avviare i necessari accertamenti.

Il bambino è stato accompagnato al reparto di pediatria del Santo Stefano per gli approfondimenti del caso che sono in corso. I segni vengono ritenuti attribuibili a traumi.

Non è chiaro se la polizia sia già intervenuta al domicilio del bambino e se abbia preso dei provvedimenti nei confronti della famiglia in via preventiva.

