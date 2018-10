16.10.2018 h 15:00 commenti

Presunta truffa milionaria ai danni di Gamberini: l'ex giocatore viola in aula: "Così sono stato raggirato"

Stamani la seconda udienza del processo che vede sul banco degli imputati due imprenditori e un funzionario di banca

“Erano amici, erano come una seconda famiglia per me e non volevo credere che mi avessero fatto del male. E' vero, non ho letto le carte che stavo firmando ma mi fidavo dei miei amici e di conseguenza del funzionario della banca che era persona di loro fiducia. Ci ho rimesso tanti soldi, più di un milione, ed è stata una vicenda che mi ha buttato a terra e per la vergogna non avevo il coraggio di parlarne con nessuno”.

Una testimonianza lunga, a tratti sofferta, quella di Alessandro Gamberini, ex difensore di Fiorentina, Napoli, Genoa, Chievo e della Nazionale, che oggi, martedì 16 ottobre, è comparso davanti al giudice del tribunale di Prato per confermare le accuse di truffa nei confronti dei fratelli Filippo e Alessio Paoli, imprenditori con interessi nel settore tessile e in quello immobiliare, difesi dall'avvocato Guarducci, e di Stefano Magnani, ex funzionario della filiale di San Giusto della Banca di credito cooperativo di Vignole, difeso dall'avvocato Davirro. I tre sono a processo con l'accusa di concorso in truffa aggravata. Secondo il convincimento del pubblico ministero Laura Canovai, i tre avrebbero fatto firmare all'ex calciatore un pegno da un milione di euro e una fidejussione da 650mila euro “travestendoli” da investimento in un fondo obbligazionario.

I fatti, che risalgono al 2011, sono stati ripercorsi da Alessandro Gamberini che, assistito dall'avvocato Iovino di Bologna, si è costituito parte civile. “Ci ho rimesso alla fine un milione 350mila euro, ho peccato di ingenuità ma mai nessuno mi ha detto che stavo firmando una cosa diversa da un investimento dei miei soldi – ha detto – Filippo e Alessio Paoli erano amici e furono loro a portarmi alla banca di San Giusto quando mi lamentai degli interessi molto bassi che mi riconosceva l'istituto di credito presso il quale all'epoca avevo un milione e mezzo depositato”. L'amicizia tra i due imprenditori pratesi e l'ex difensore risale al 2006. Gamberini era alla seconda stagione con la maglia della Fiorentina e ad una cena conobbe Filippo Paoli che già aveva rapporti con un altro calciatore viola. “Il nostro legame si intensificò praticamente subito – il racconto fatto al giudice – ci sentivamo e ci vedevamo quasi tutti i giorni”.

Un rapporto anche imprenditoriale: Gamberini rilevò quote di due società dei fratelli Paoli e comprò da loro una casa in Versilia. “Con loro andai in banca a San Giusto, il funzionario mi prospettò un investimento di un milione di euro con una rendita garantita del 3 per cento. Perfezionai l'accordo e un giorno, circa un anno dopo, fui convocato dalla banca che mi disse che nel giro di pochi giorni si sarebbe rivalsa sui miei soldi in virtù del pegno che avevo sottoscritto in favore dei Paoli, e che in più dovevo far fronte ad una fidejussione di 620mila euro sempre in favore dei due fratelli. E' stato in quel momento che ho appreso che gli affari per loro non andavano bene, che navigavano in brutte acque e che tra tutte le carte che avevo firmato senza leggere perché mi fidavo c'erano anche un pegno e una fidejussione. Mi si spense la luce, non vedevo l'ora di uscire dalla banca, non volevo crederci. I Paoli mi dissero che mi avrebbero dato il 50 per cento di una società che faceva riferimento ad un agriturismo, ma poi venni a sapere che quella società valeva zero”.

La querela è stata però presentata solo due anni dopo, nel 2014. Perché? “Mi vergognavo, non avevo il coraggio nemmeno di dirlo alla mia famiglia, avevo perso la lucidità, non sapevo cosa fare. Loro nel frattempo mi dicevano che mi avrebbero risarcito, ma io ero a terra e fu per me un periodo molto difficile. Poi ho dato tutto in mano ad un mio cugino avvocato. Nel 2015 ho accettato dalla banca un risarcimento di 270mila euro mentre la fidejussione è stata cancellata. Resta che ci ho rimesso quasi un milione e mezzo tra quello che se n'è andato per il pegno e per altri affari fatti con i Paoli. Di loro mi fidavo, credevo fossero amici sinceri, veri”.

Gli avvocati della difesa hanno insistito molto sui documenti firmati da Gamberini che ha continuato a dire di aver firmato senza leggere perché si fidava.