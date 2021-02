01.02.2021 h 15:30 commenti

Prestiti libri in biblioteca, torna l'accesso diretto nelle sale della Lazzerini

Dall'8 febbraio non è più necessaria la prenotazione online, ma serve quella per l'accesso tramite l'App Affluences. Raddoppia il tempo per il prestito dei Dvd e riapre la sala Fondi locali