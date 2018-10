20.10.2018 h 09:07 commenti

Preso a pugni in mezzo alla strada, diciottenne finisce all'ospedale con il naso rotto. Caccia agli aggressori

Violenta aggressione nel tardo pomeriggio di ieri in via San Paolo. Un gruppetto di giovani ha picchiato il coetaneo forse per un regolamento di conti. I testimoni hanno dato l'allarme. Polizia al lavoro per risalire agli autori del pestaggio

Aggredito e preso a pugni da un gruppetto di coetanei. La vittima è un pratese di 18 anni. Il giovane è finito all'ospedale di Prato con il naso rotto e un trauma cranico; ne avrà per 25 giorni. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 ottobre, in via San Paolo. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso il diciottenne in codice rosso e la polizia. Gli uomini della Squadra mobile hanno sentito alcuni testimoni per risalire agli autori del pestaggio, ricostruire la dinamica dei fatti e chiarirne i motivi. La vittima è stata già sentita dagli investigatori. A scatenare la scazzottata sarebbero stati motivi personali che legano la vittima agli aggressori. Le indagini daranno qualche certezza forse già nelle prossime ore. Sono stati i testimoni a dare l'allarme. Quando sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza, il diciottenne aveva il volto completamente ricoperto di sangue e successivamente i medici dell'ospedale hanno accertato la rottura delle ossa del naso provocata da una botta, quasi certamente un pugno.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus