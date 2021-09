02.09.2021 h 13:49 commenti

Presidio di Si Cobas in piazza del Comune "Restiamo qui ad oltranza"

Prosegue lo sciopero della fame di dieci fra ex lavoratori Texprint e sindacalisti. Secondo i manifestanti la prefettura sarebbe stata disposta a convocare un tavolo dopo lo smantellamento della tenda in piazza del Comune. L'azienda intanto presenta una nova querela per diffamazione e calunnia

alessandra agrati

Prosegue il presidio permanente del Si Cobas organizzato ieri in piazza del Comune a Prato con tanto di tenda e di gazebo. Sindacalisti ed ex lavoratori della Texprint hanno letteralmente piantato la tenda nel cuore della città e sono decisi a non muoversi e a non mangiare fino a quando non verrà convocato un tavolo in prefettura per dare risposte a quanto sollevato su più fronti: esito dei controlli dell'ispettorato del lavoro, permessi di soggiorno e revoca di tutte le multe accumulate in questo lungo periodo di occupazione ( leggi) “Dopo la richiesta di ieri – ha spiegato Luca Toscano leader di Si Cobas – il prefetto ci ha comunicato che avrebbero convocato il tavolo solamente se avessimo smantellato questo presidio. Una proposta indecente che, dimostra come la questione dei lavoratori non interessi assolutamente, ma piuttosto si voglia zittire la loro voce e quella del sindacato. La nostra risposta è stata ovviamente un netto no”.E cosi, fra musica ad alto volume e bivacco all'ombra di Palazzo Pretorio gli ex dipendenti della Texprint e i sindacalisti Toscano e Sarah Caudiero continuano ad oltranza lo sciopero della fame, mentre la prefettura, contattata da Notizie di Prato, preferisce non fare commenti. Conferma solo che ieri pomeriggio 31 agosto e questa mattina 1 settembre, si è tenuto un tavolo per la sicurezza a cui erano presenti anche gli esponenti delle forze dell'ordine, dove si è affrontata anche la questione Si Cobas. Questa mattina intorno alle 11 una parte dei manifestanti si è spostata proprio in via Cairoli dove ha organizzato un sit in.“Il tavolo – spiega Caudiero – può essere convocato indifferentemente dalla Regione o dal Comune da cui però, non abbiamo avuto nessuna risposta. L'amministrazione ha le sue responsabilità visto che la questione delle residenze è di sua competenza”. Un'accusa che viene rimandata al mittente da Simone Mangani assessore all'immigrazione: “Anche lunedì prossimo allo sportello contro lo sfruttamento sono in programma i colloqui con gli ex dipendenti, noi ci stiamo muovendo e lo facciamo nell'unica via possibile. Questa protesta non giova a nessuno”.Da parte sua Texprint annuncia il deposito dell’ennesima denuncia per diffamazione e calunnia nei confronti di Si Cobas e dei suoi iscritti. "Si Cobas attacca tutti gli organi e le istituzioni che cercano di rispettare la legge. - spiega in una nota l'azienda di via Sabadell -È palese ai più che si tratti di un movimento che - sotto le sembianze di un presunto movimento sindacale - nei fatti offende la cultura democratica e di civile confronto che storicamente ha caratterizzato le organizzazioni sindacali e le relazioni industriali. Si Cobas utilizza mezzi e modalità illecite per cercare di piegare la volontà degli imprenditori che in tutti i modi si sforzano per rispettare la legalità. La Texprint continua ad avere rispetto e fiducia nelle istituzioni ed auspica in intervento risolutivo che ponga fine una volta per tutte alle condotte illecite di questo gruppo di violenti facinorosi".