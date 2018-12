28.12.2018 h 15:44 commenti

Pensioni, presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura

I sindacati protestano contro il mancato adeguamento al costo della vita e contestano la legge di bilancio

In tanti hanno risposto all’appello di Cgil, Cisl e Uil per manifestare contro il mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita. Questa mattina 28 dicembre alle 11, i pensionati iscritti ai sindacati, si sono ritrovati davanti alla Prefettura anche per protestare contro la legge di bilancio giudicata inadeguata e priva degli investimenti necessari per il rilancio dell’economia. I tre segretari di Spi, Fnp e Uilp a fine mattina sono stati ricevuti dal viceprefetto vicario.

“La nostra battaglia – spiegano i partecipanti – non è finita qui, proseguiremo con altre iniziative che rendano ancora più forte e continuativa l’azione cominciata con oggi”.



Edizioni locali collegate: Prato

