16.04.2019 h 13:14 commenti

Presidio a sorpresa davanti alla tintoria Dl, scontro con la polizia. Tre attivisti denunciati

Ieri pomeriggio Si Cobas ha impedito l'ingresso e l'uscita dei mezzi da una ditta di via Gestri e ha fatto resistenza ai poliziotti intervenuti sul posto

Tre attivisti del sindacato Si Cobas sono statai denunciati dalla polizia di Prato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, inosservanza di legittimo ordine dell'autorità allo scioglimento di manifestazione non preavvisata, e due di loro anche per lesioni a pubblico ufficiale. Gli scontri sono avvenuti ieri pomeriggio, 15 aprile, davanti alla tintoria DL in via Gestri dove Si Cobas aveva organizzato un presidio senza alcun preavviso. In particolare i manifestanti impedivano l'ingresso e l'uscita dei mezzi da e per l'azienda che ha quindi chiamato la polizia.

Una volta sul posto, gli agenti hanno tentato una mediazione ma non riuscendoci sono stati costretti a intervenire per liberare il passaggio. Due noti attivisti sindacali, un uomo e una donna, e un terzo manifestante, un pakistano regolarmente soggiornante in Italia, hanno fatto resistenza. Una volta tornata la calma i tre sono stati portati in questura per formalizzare la denuncia. I manifestanti hanno proseguito la protesta fuori dalla questura e per oggi pomeriggio hanno organizzato un picchetto in piazza del Comune.

Tre dei poliziotti intervenuti ieri sono stati costretti a ricorrere a cure sanitarie per alcune contusioni riportate nella colluttazione. La prognosi è di 5 giorni ciascuno.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus