02.10.2019 h 11:41 commenti

Presidenti di seggio e scrutatori, al via alle domande per il Comune di Montemurlo

Coloro che sono già iscritti, ma che non sono più interessati a prendere parte ai seggi elettorali, possono richiedere la cancellazione dagli elenchi

. La presentazione della domanda può essere fatta anche a mezzo fax al numero 0574 680377 - Sportello al cittadino / Servizio elettorale o tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo (via Montalese, 474 - 59013 Montemurlo) oppure ancora tramite la consegna diretta allo “Sportello al cittadino” (via A. Toscanini, 1 - 59013 Montemurlo).