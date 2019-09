28.09.2019 h 11:56 commenti

Presi dalla polizia due spacciatori di cocaina, uno ha appena 14 anni

Doppia operazione tra la zona dei Ciliani e il centro storico. In manette un 33enne bloccato subito dopo aver ceduto una dose ad un cliente. Il ragazzino fermato in via Magnolfi con lo stupefacente nascosto negli slip

Due operazioni della polizia, in meno di 24 ore, hanno consentito di arrestare uno spacciatore di cocaina e di denunciarne un secondo, quest'ultimo appena di 14 anni.

Le manette, intorno alle 16 di ieri pomeriggio 27 settembre, sono scattate ai polsi di un marocchino 33enne, residente a Prato e regolare in Italia anche se con precedenti proprio per spaccio. L'uomo era tenuto d'occhio da tempo dai poliziotti, che sospettavano potesse spacciare nella zona dei Ciliani. Così ieri pomeriggio, quando lo hanno visto incontrarsi con un 46enne italiano in via del Cilianuzzo, è scattata la trappola. Per prima cosa i poliziotti hanno fermato il cliente, trovandolo con una dose di cocaina che ha ammesso di avere acquistato dal marocchino. Poi è stato bloccato il pusher, nella cui casa sono stati trovati 9,50 grammi di cocaina e 13 di hashish.

La sera precedente, intorno alle 23.30, invece, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine ha fermato in via Magnolfi il ragazzino marocchino che, nonostante i 14 anni, ha già molti precedenti a suo carico. Il ragazzo è stato perquisito e, negli slip, sono stati trovate 10 dosi di cocaina per quasi 5,5 grammi. Il minorenne è stato quindi denunciato e affidato a un parente.