Presenze da record nei musei cittadini per Capodanno: in 5.500 staccano il biglietto speciale a un euro

Record al Museo del Tessuto con 1.350 visitatori, ma bene anche Pretorio, Pecci, Opera del Duomo e Scienze planetarie. L'assessore Mangani: "Iniziativa da ripetere più spesso"

I numeri ufficiali delle presenze confermano l'afflusso record nei musei pratesi nel pomeriggio di ieri, Capodanno, con i biglietti al prezzo di un euro ( LEGGI ). In totale sono state quasi 5.500 le persone che hanno approfittato dell'occasione speciale con lunghe file per entrare nei musei della città. Con il traino delle tre mostre temporanee del calibro di Pinocchio al Museo del Tessuto, Dopo Caravaggio al Pretorio e The missing Planet al Pecci, l'iniziativa dell'ingresso ha letteralmente catturato folle di visitatori, non solo pratesi: 1.350 gli ingressi al Museo del tessuto, 1.283 al Centro Pecci, e 1.205 al Pretorio con lunghe file lungo tutta piazza del Comune, 504 al Museo di Scienze planetarie e ben 1.106 al Museo dell'Opera del Duomo.

"Sono ormai tre anni che concentriamo le attività principali tra la sera di San Silvestro e del primo giorno dell'anno e mi sembra di poter dire che i cittadini abbiano apprezzato decisamente questa impostazione - dice l'assessore alla Cultura Simone Mangani -. In particolare, il successo oltre le previsioni dei musei ad un euro ci impone di considerare come rendere meno occasionale un'attività del genere. Fa piacere che in tantissimi abbiano colto l'occasione di varcare le soglie dei musei, il patrimonio che questi stessi custodiscono è al 99% pubblico ovvero di tutti noi e tutti noi dobbiamo poter avere l'occasione di entrarci più di una volta l'anno".